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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर में NC का विरोध, राज्य का दर्जा मांगने पहुंचे BJP कार्यालय

श्रीनगर में NC का विरोध, राज्य का दर्जा मांगने पहुंचे BJP कार्यालय

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने बुधवार को बीजेपी मुख्यालय की ओर मार्च कर जोरदार प्रदर्शन किया. NC ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने की मांग की.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने बुधवार (2 सितंबर) को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया. NC ने इस दौरान BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राज्य का दर्जा बहाल करने और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संवैधानिक गारंटी से जुड़े वादों को पूरा करने का दबाव बनाया. यह विरोध मार्च BJP के स्थानीय मुख्यालय की ओर जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोक लिया. इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आये हैं. 

इसमें NC कार्यकर्ताओं ने J&K का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए और प्लेकार्ड दिखाए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह वादा किया था वो राज्य का दर्जा बहाल करेगी, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया.

क्या है विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य?

विरोध प्रदर्शन के दौरान NC के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पत्रकारों से कहा, "हम बस दिल्ली में BJP नेतृत्व को याद दिलाना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाने चाहिए. अब वो समय आ गया है." MLA सादिक ने कहा कि इस शांतिपूर्ण मार्च का मकसद पार्टी की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना था, न कि J&K में BJP की स्थानीय इकाई को निशाना बनाना.

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NC ने गिनाई मांगे

उन्होंने कहा, "हमें BJP के स्थानीय नेतृत्व से कोई दिक्कत नहीं है. हम प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को सुप्रीम कोर्ट के सामने किए गए वादों की याद दिलाना चाहते हैं. हम उन वादों को पूरा कराने के लिए यहां आए हैं." NC नेता ने पार्टी की मुख्य मांगें गिनाईं, जिनमें राज्य का दर्जा बहाल करना, संवैधानिक सुरक्षा और J&K के युवाओं से जुड़े आरक्षण के मुद्दे शामिल हैं.

MLA सादिक ने आगे कहा, "यह केवल संवैधानिक गारंटी और विशेष दर्जे की बात नहीं है, बल्कि राज्य का दर्जा और हमारे बच्चों के लिए आरक्षण की भी बात है. आज युवाओं के लिए कुछ किया जाना चाहिए." उन्होंने युवाओं के लिए पदों के युक्तिकरण (rationalisation) में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि रोजगार से जुड़े मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है.

सादिक ने जोर देकर कहा कि यह विरोध प्रदर्शन J&K की जनता से मिले जनादेश पर आधारित है और NC उस जनादेश का सम्मान और लोगों के अधिकारों की बहाली चाहती है. उन्होंने कहा, "हम जम्मू-कश्मीर की जनता द्वारा दिए गए सभी अधिकारों और जनादेश के लिए यहां हैं. उस जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए. इसीलिए हम आज यहां आए हैं."

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Published at : 02 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
National Confrence JAMMU KASHMIR NEWS
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