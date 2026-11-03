विधायकों की नारागजी के बीच उमर अब्दुल्ला को झटका, NC सांसद रुहुल्लाह ने दिया इस्तीफा

जम्मू कश्मीर के सत्तारूढ़ दल नेशनल कांफ्रेंस (NC) के बागी सांसद आगा रुहुल्लाह ने आज उमर अब्दुल्ला की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह पार्टी और उमर अब्दुल्ला सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं. बागी सांसद ने एनसी पर आरोप लगाया है कि पार्टी चुनाव मैनिफेस्टो में किए वादे पूरे नहीं कर रही, न ही धारा 370 की वापसी करा पाई. वहीं, रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर भी नरम पड़ रही है और बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रही है. इन्हीं सब चीजों से नाराज होकर सांसद ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.

जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक जनसभा में आगा रुहुल्लाह ने इस्तीफे की घोषणा की है. वहीं, अब माना जा जा रहा है कि वह नई पार्टी या फिर अलायंस की घोषणा कर सकते हैं. आखिरी मौके पर नेशनल कांफ्रेंस रुहुल्लाह को मनाने की कोशिश में है.

#WATCH | Budgam, J&K: Srinagar Lok Sabha MP Aga Syed Ruhullah Mehdi officially announces his resignation from his parliamentary seat and the Jammu & Kashmir National Conference (JKNC) party on his father's 26th death anniversary. A large crowd of supporters gather at Behesht-e-Zehra Park. — ANI (@ANI) November 3, 2026

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पिता की पुण्यतिथि पर आगा रुहुल्ला ने लिया फैसला

श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अपने पिता की 26वीं पुण्यतिथि पर, अपनी संसदीय सीट और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) पार्टी से इस्तीफा देने की आधिकारिक घोषणा की. बेहिश्त-ए-ज़हरा पार्क में समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई है.

मेहदी की घोषणा की तारीख उनके और उनके समर्थकों के लिए काफी मायने रखती है. उनके पिता, आगा सैयद मेहदी साल 2000 में इसी दिन एक आतंकवादी हमले में मारे गए थे. अपनी वार्षिक परीक्षाओं के बाद छुट्टियां मना रहे रजा, श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके हरवान से अपने पिता और दादा के साथ आए ताकि वे एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर सकें जिसे उन्होंने 'अच्छा नेता' बताया.

'वादा कुर्सी से बड़ा है', रुहुल्ला को मिला समर्थन

रुहु्ल्ला के इस्तीफे के ऐलान से पहले 'बेहिश्त-ए-जहरा पार्क' के एक कोने में 9 वर्षीय लड़का, नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद के समर्थन में तख्ती लिये खड़ा दिखा. एक प्राइवेट स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र दायिम रजा के हाथ में जो तख्ती थी, उसपर लिखा था, "वादा कुर्सी से बड़ा है." आगा रुहुल्ला को हर वर्ग में लोकप्रियता मिली है, जिसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो अभी राजनीति की बारीकियों को समझने की उम्र में नहीं हैं.

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