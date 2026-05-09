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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'भारत को चीन जैसी...', NC सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप

'भारत को चीन जैसी...', NC सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने BJP पर लगाया बड़ा आरोप

Jammu Kashmir News In Hindi: सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने बीजेपी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप मढ़े हैं. उन्होंने कहा कि वे भारत को चीन जैसी व्यवस्था में बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 May 2026 06:52 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने BJP की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर आरोप लगाया है कि वे भारत को चीन जैसी 'एक राष्ट्र, एक पार्टी' व्यवस्था में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई गंभीर आंतरिक संकट चल रहा है और पार्टी बड़े विभाजन के कगार पर है. 

उन्होंने कहा कि BJP ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर और उसकी स्थिति को कम करके जो कुछ भी किया है, अब बाकी भारत भी उसी का सामना कर रहा है. आगा रूहुल्लाह ने मौजूदा BJP-नीत सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग, पुलिस और अर्धसैनिक बलों जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है. 

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संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप

उन्होंने इन संस्थाओं को एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के सुविधादाता के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य देश पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना है, जबकि संविधान को केवल एक नाममात्र के ढांचे के रूप में रखा गया है, जिससे प्रभावी रूप से विपक्ष की आवाज़ दबाई जा सके.

बंगाल में अर्धसैनिक बलों के इस्तेमाल और उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराए जाने का हवाला देते हुए, उन्होंने इसे इस बात का सबूत बताया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ समझौता किया जा रहा है ताकि सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके.

आगा रूहुल्लाह ने विशेष रूप से असम जैसे क्षेत्रों में परिसीमन प्रक्रियाओं और मतदाता प्रबंधन पर प्रकाश डाला और आरोप लगाया कि इन दोनों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल मुस्लिम अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है.

असम और बंगाल चुनाव पर क्या बोले सांसद?

असम और बंगाल चुनाव को लेकर सांसद रूहुल्लाह ने कहा कि असम और बंगाल के नतीजे इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर किया गया. रूहुल्लाह लगातार यह कहते रहे हैं कि BJP का कश्मीरियों के छीने गए अधिकारों को वापस लौटाने का कोई इरादा नहीं है.

उन्होंने जनता से अपील की है कि वे जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान की रक्षा के लिए इस पार्टी के खिलाफ मतदान करें. रूहुल्लाह ने कहा कि किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा सहारा न्यायपालिका होती है, लेकिन SIR मुद्दे पर जैसा कि स्पष्ट है, न्यायपालिका के साथ भी समझौता किया गया है.

रूहुल्लाह की 'एक राष्ट्र, एक पार्टी' वाली आलोचना, विपक्ष के उस व्यापक विरोध का ही एक रूप है जो BJP की 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' और 'एक राष्ट्र, एक भाषा' जैसी पहलों के खिलाफ है. रूहुल्लाह और 'INDIA' गठबंधन के अन्य नेता इन पहलों को भारत की संघीय संरचना के लिए खतरा मानते हैं.

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Published at : 09 May 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
BJP Srinagar News Aga Syed Ruhullah Mehdi JAMMU KASHMIR NEWS
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