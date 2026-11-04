NC के नाराज विधायक मान जाएंगे! फारूक और उमर अब्दुल्ला 2-3 दिनों में करेंगे बैठक

जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में विधायकों के बीच अंदरूनी असंतोष बरकरार है. इस बीच NC ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के शुक्रवार (06 नवंबर) को लौटने के बाद नाराज विधायकों से जुड़े मुद्दों को अगले दो दिनों में सुलझा लिया जाएगा. उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में 27 अक्टूबर को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस संकट में आ गई है. कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज 18 विधायकों ने बगावत कर दी है.

बुधवार को श्रीनगर में इन 18 बागी विधायकों ने अपने 10 सूत्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बैठक की. वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का शीर्ष नेतृत्व भी इस संकट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यह कोई बड़ी समस्या न बन जाए, जिससे पार्टी और सरकार दोनों को खतरा हो सकता है.

'हमने विधायकों की करीब 80 फीसदी शिकायतों को सुलझा लिया'

श्रीनगर में वरिष्ठ नेता और विधायक सलमान सागर ने कहा, "हमने विधायकों की लगभग 80 प्रतिशत शिकायतों को सुलझा लिया है. बाकी 20 प्रतिशत शिकायतों को पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के शुक्रवार को लौटने के बाद अगले दो दिनों में हल कर लिया जाएगा." फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें सोमवार (2 नवंबर) को श्रीनगर लौटना था, उन्होंने अपनी वापसी का कार्यक्रम बदल दिया है. अब वे गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व महाराजा डॉ. करण सिंह की किताब के विमोचन समारोह में शामिल होंगे.

फारूक अब्दुल्ला नाराज विधायकों के साथ करेंगे बैठक

पार्टी सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) का शीर्ष नेतृत्व इस आंतरिक संकट को सुलझाने के लिए तेजी से काम कर रहा है. पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अगले दो-तीन दिनों में श्रीनगर में नाराज विधायकों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक करने वाले हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस को टूटने से बचाने के लिए कोशिशें जारी!

अब्दुल्ला परिवार अब सीधे तौर पर मामले में दखल दे रहा है, ताकि पार्टी को औपचारिक रूप से टूटने से बचाया जा सके और स्थानीय निकाय चुनावों तथा बजट सत्र से पहले किसी बड़े नुकसान को रोका जा सके. पार्टी को पहले ही मंगलवार को सांसद आगा रूहुल्लाह के इस्तीफे से एक बड़ा झटका लग चुका है.

इस प्रस्तावित बैठक से पहले, सुरेंद्र चौधरी, अली मोहम्मद सागर और नासिर असलम वानी जैसे वरिष्ठ नेता बागी विधायकों से निजी तौर पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि उनकी शिकायतों को सुना जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बैठक में शामिल हों.

रूहुल्लाह को लेकर NC का बीजेपी पर निशाना

पार्टी नेतृत्व ने लगभग 20-25 विधायकों के इस गुट को भरोसा दिलाया है कि कैबिनेट में फेरबदल, चुनावी घोषणापत्र के वादों और पार्टी के भीतर लोकतंत्र से जुड़ी उनकी चिंताओं पर फिर से विचार किया जाएगा और उनकी शिकायतों को उनकी संतुष्टि के अनुसार सुलझाया जाएगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर 'ऑपरेशन सैफरन' चलाने और सांसद आगा रूहुल्लाह को अपनी तरफ मिलाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, पार्टी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि नाराज विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं.

'लालच और धमकियों का इस्तेमाल कर विधायकों को तोड़ रही बीजेपी'

सलमान सागर ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि बीजेपी किस तरह पूरे देश में लालच और धमकियों का इस्तेमाल करके सांसदों और विधायकों को तोड़ रही है. जम्मू-कश्मीर में अब तक वे सिर्फ जम्मू क्षेत्र में ही सफल हो पाए थे, जहां दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी छोड़ी थी. लेकिन अब आगा रूहुल्लाह के जरिए उन्हें कश्मीर में पहली बार सफलता मिली है." उन्होंने आगा रूहुल्लाह से यह बताने को भी कहा कि उन्हें किस तरह का 'लालच' दिया गया या किस तरह की 'धमकी' मिली.

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