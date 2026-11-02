NC में कलह! 18 विधायकों ने CM अब्दुल्ला को लिखा पत्र, कैबिनेट फेरबदल समेत ये हैं मांगें

जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर चल रही आंतरिक कलह और असंतोष के बीच पार्टी के 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है. इसमें उन्होंने कैबिनेट में फेरबदल, मुख्यमंत्री के सलाहकार को बदलने, भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने और शासन तथा संगठन में सुधार लाने की मांग की है.

यह ज्ञापन 27 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद सामने आया है. ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले विधायकों ने जनता की उम्मीदों और सरकार के बीच बढ़ती दूरी, चुने हुए विधायकों से सलाह न लेने और उनकी शिकायतों पर ध्यान न दिए जाने को लेकर निराशा जताई है.

30 अक्टूबर की तारीख वाले इस ज्ञापन में असंतुष्ट विधायकों ने NC के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज पर चिंता जताई है. उनका आरोप है कि सरकार के दो साल पूरे होने के बावजूद, जवाबदेही की कमी है और महत्वपूर्ण नीतिगत व राजनीतिक मामलों पर चुने हुए प्रतिनिधियों से पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया जाता है.

'चुनावी वादे तय समय में पूरे हों'

विधायकों ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग करते हुए एक उच्च-स्तरीय 'घोषणापत्र कार्यान्वयन समिति' (Manifesto Implementation Committee) बनाने का प्रस्ताव दिया है. इसमें चुने हुए विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है, ताकि वे सरकार की प्रगति पर नज़र रख सकें, रुकावटों की पहचान कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि पार्टी के चुनावी वादे तय समय सीमा के भीतर पूरे हों.

'स्टेटहुड हो बहाल'

राजनीतिक मोर्चे पर, उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने और वहां की संवैधानिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने जनसभाओं, विरोध रैलियों, सेमिनारों और अन्य लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने, और इस अभियान को संसद तक ले जाने का सुझाव दिया है.

'गड़बड़ी की जवाबदेही तय हो'

ज्ञापन में 'दाचीगाम बैठक' में लिए गए फैसलों और दिए गए आश्वासनों को लागू करने की भी मांग की गई है. विधायकों ने शासन, प्रशासनिक कामकाज और सार्वजनिक संसाधनों के कथित दुरुपयोग से जुड़े मुद्दों की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि जहां भी गड़बड़ी पाई जाए, वहां संबंधित व्यक्ति की जवाबदेही तय की जा सके.

'जो अच्छा काम नहीं कर रहे उन मंत्रियों को बदलें'

प्रमुख मांगों में से एक मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन से जुड़ी है. विधायकों ने सभी मंत्रियों के प्रदर्शन की निष्पक्ष समीक्षा करने और जो मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाकर एक नई टीम लाने की मांग की है, ताकि कामकाज में सुधार हो सके और जनता का भरोसा फिर से बहाल हो सके.

'डिप्टी सीएम से लिया जाए सड़क और भवन विभाग'

उन्होंने विशेष रूप से मांग की है कि उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के पास मौजूद 'सड़क और भवन विभाग' (Roads and Buildings Department) का प्रभार उनसे वापस ले लिया जाए और किसी और को सौंप दिया जाए.

उनके खिलाफ लगे कदाचार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए, विधायकों ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है. साथ ही, उन्होंने कहा है कि जहां भी गड़बड़ी साबित हो, वहां उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. हस्ताक्षरकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की वर्तमान सलाहकार व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है. उनका आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण पार्टी नेतृत्व, चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकार के बीच दूरी पैदा हो गई है. उन्होंने सुझाव दिया है कि बेहतर तालमेल, परामर्श और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसकी जगह कोई उपयुक्त व्यवस्था लाई जानी चाहिए.

'अनुभवी विधायकों की बने एडवाइजरी ग्रुप'

निर्णय लेने की प्रक्रिया में चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, विधायकों ने तीन से चार अनुभवी विधायकों वाला एक 'एडवाइजरी ग्रुप' बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह समूह सरकारी कार्यक्रमों, नीतिगत फैसलों, कल्याणकारी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर नियमित रूप से मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेगा.

ज्ञापन में एक उच्च-स्तरीय अनुशासनात्मक समिति (डिसिप्लिनरी कमिटी) बनाने की भी मांग की गई है. यह समिति मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की जांच करेगी और अनुशासनहीनता के मामलों पर कार्रवाई करेगी, चाहे संबंधित व्यक्ति का पद या प्रभाव कुछ भी हो.

संगठनात्मक स्तर पर, विधायकों ने एक पेशेवर और अधिकार-संपन्न 'मीडिया और संचार सेल' बनाने का प्रस्ताव दिया है. इसका काम सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं व दुष्प्रचार का जवाब देना होगा.

'पार्टी स्ट्रक्चर में नई जान फूंकने की जरूरत'

उन्होंने पार्टी में व्यापक संगठनात्मक सुधार करने, पार्टी ढांचे में नई जान फूंकने और एक समर्पित 'चुनाव सेल' (इलेक्शन सेल) बनाने की भी मांग की है. यह सेल राजनीतिक घटनाक्रमों का आकलन करेगा और संगठन को भविष्य की चुनावी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा.

एक और प्रस्ताव यह है कि 'राज्य कार्य समिति' (स्टेट वर्किंग कमिटी) की बैठक कम से कम हर दो महीने में एक बार बुलाई जाए. उनका कहना है कि इन बैठकों के जरिए एक ऐसा मंच मिलना चाहिए, जहां सरकार के कामकाज की समीक्षा हो सके, पार्टी के वादों के क्रियान्वयन का आकलन किया जा सके और संगठनात्मक व राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सके. अपनी बात के अंत में, विधायकों ने स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों का मकसद संगठन को कमजोर करना नहीं, बल्कि सरकार और पार्टी को मजबूत बनाना है.

'सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों को गंभीरता से लें'

उन्होंने उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वे सर्वसम्मति से लिए गए इन फैसलों को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द सुधार के कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि सत्ता में दो साल पूरे होने का यह समय आत्म-मंथन करने, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने और जम्मू-कश्मीर की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने का एक अच्छा मौका है.