'7 दिन क्यों, जब सच 10 मिनट में सामने आ सकता है?' FRA उल्लंघन जांच पर सज्जाद लोन ने उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने बुधवार (20 मई) को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने जम्मू में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कथित उल्लंघन की जांच के आदेश को महज एक दिखावा करार दिया.

सज्जाद लोन ने कहा कि सरकार की यह जांच न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से इसी तरह जांचों के जरिए असली मुद्दों को दबाने की कोशिश होती रही है.

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लोन ने इस मामले की तुलना पिछले कई दशकों में हुई उन मजिस्ट्रेट जांचों से की, जिनका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया. उन्होंने कहा कि यह कदम पिछले तीन दशकों में जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की हत्याओं पर जनता के गुस्से को शांत करने के लिए आदेशित की गई हज़ारों मजिस्ट्रेट जांचों जैसा ही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय समय निकालने और लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही है.

'जांच न्याय की तरफ नहीं'

सज्जाद लोन ने बयान में कहा, “यह जांच न्याय की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि उससे दूर ले जाने वाला कदम है. इसे जवाबदेही तय करने के बजाय ध्यान भटकाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.”

उन्होंने कहा कि जांच के लिए तय की गई 7 दिन की समय-सीमा भी कई सवाल खड़े करती है. उनके मुताबिक, अगर सरकार को यह पता लगाना था कि FRA का उल्लंघन हुआ या नहीं, तो यह बात कुछ ही मिनटों में साफ हो सकती थी.

लोन ने सवाल उठाते हुए कहा, “NC के नेतृत्व वाली सरकार को यह पता लगाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते कि क्या FRA का कोई उल्लंघन हुआ है. जिस बात की पुष्टि 10 मिनट में हो सकती थी, उसके लिए सात दिन का समय क्यों?” उन्होंने कहा कि यह देरी अपने आप में बहुत कुछ कहती है.

लंबित दावों का मुद्दा उठाया

लोन ने कहा कि इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल यह है कि प्रभावित लोगों के FRA दावे लंबित थे या नहीं. उनके मुताबिक, अगर दावे लंबित थे, तो कार्रवाई कानून के खिलाफ मानी जा सकती है.

उन्होंने कहा, “इस जांच का कोई मकसद तभी पूरा होगा, जब FRA के तहत प्रभावित लोगों के दावे अभी भी लंबित हों.” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इसी सबसे अहम पहलू को नजरअंदाज किया है.

FRA कानून का दिया हवाला

सज्जाद लोन ने वन अधिकार अधिनियम की धारा 4(5) का हवाला देते हुए कहा कि कानून साफ तौर पर कहता है कि जब तक दावों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी वन निवासी को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा, “जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, वन में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य या अन्य पारंपरिक वन निवासी को, मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक, उसके कब्ज़े वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकता.”

लोन ने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति या समुदाय वन भूमि पर रह रहा है और उसका दावा अभी विचाराधीन है, तो सरकार उसके घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकती.

पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि अगर वाकई लोगों के दावे लंबित थे और उसके बावजूद कार्रवाई की गई, तो यह केवल असंवेदनशील फैसला नहीं बल्कि गैर-कानूनी कदम भी माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले कार्रवाई की और अब जांच का आदेश देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही है.

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विधानसभा में उठ सकता है मामला

सज्जाद लोन ने संकेत दिए कि यह मुद्दा विधानसभा में भी जोर-शोर से उठ सकता है. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा है कि सदन में इस पर किस तरह की चर्चा होगी. उन्होंने जांच को “एक और इनकार और ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने” की कोशिश बताते हुए कहा कि जनता अब ऐसे तरीकों को समझ चुकी है और जवाब चाहती है.