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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमीरवाइज एक हफ्ते के लिए हाउस अरेस्ट, बोले- 'बात रखने की आजादी...'

मीरवाइज एक हफ्ते के लिए हाउस अरेस्ट, बोले- 'बात रखने की आजादी...'

मीरवाइज उमर फारूक के ऑफिस ने बताया कि इन लगातार पाबंदियों की वजह से वे अपनी धार्मिक और आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें जुमे का खुत्बा भी शामिल है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 06 Nov 2026 07:52 PM (IST)
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कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक लगभग एक हफ्ते से नजरबंद हैं. उनके कार्यालय के अनुसार, शुक्रवार को उन्हें श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुमे की नमाज में शामिल होने से रोक दिया गया. इन पाबंदियों पर निराशा जताते हुए, मीरवाइज ने कहा कि लगातार नजरबंद रखे जाने के कारण उनसे आने-जाने और अपनी बात रखने की आजादी छीन ली गई है.

मीरवाइज के ऑफिस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया कि निगीन स्थित उनके आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था और बैरिकेड्स लगा दिए गए थे. इस वजह से वे मस्जिद नहीं जा सके, जहां उन्हें जुमे का खुत्बा (उपदेश) देना था और धार्मिक सभा का नेतृत्व करना था.

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'ये तानाशाही कदम'

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "ये मनमाने और तानाशाही कदम, जो हमसे आने-जाने और अपनी राय रखने की आजादी छीनते हैं, कश्मीर में 'सामान्य स्थिति' होने के सरकारी दावों को गलत साबित करते हैं."

इस रिपोर्ट का किया जिक्र

खबरों के अनुसार, ये पाबंदियां शुक्रवार से लागू हैं. उस दिन जामा मस्जिद में अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर 'इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप' की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट का जिक्र किया था. इस रिपोर्ट में राजनीतिक कैदियों, नागरिक स्वतंत्रताओं, सार्थक राजनीतिक भागीदारी और सुलह-समझौते को लेकर चिंताएं जताई गई थीं.

'धार्मिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे'

उनके कार्यालय ने कहा कि इन लगातार पाबंदियों की वजह से वे अपनी धार्मिक और आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें तय धार्मिक सभाओं को संबोधित करना और जामा मस्जिद में उपदेश देना शामिल है.

Published at : 06 Nov 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Mirwaiz Umar Farooq JAMMU KASHMIR NEWS
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