आगा रूहुल्लाह के रुख पर बोले मीरवाइज, 'लोगों ने इस उम्मीद से...'

हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाराज सांसद आगा रूहुल्लाह के रुख का समर्थन किया है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं. साथ ही अनुच्छेद 370 और अन्य संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने की मांग करें. वहीं, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने रूहुल्लाह को लेकर कहा कि अभी तक तो शेर पिंजरे के अंदर दहाड़ रहा है. जब वह बाहर आएगा, तब हम बात करेंगे.

जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों और उनके अधिकारों को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए मीरवाइज ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक नेता या पार्टी की नहीं, बल्कि क्षेत्र की सभी राजनीतिक ताकतों की होनी चाहिए.

'सभी पार्टियों को लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए'

मीरवाइज ने कहा, "सिर्फ आगा रूहुल्लाह ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर की सभी पार्टियों को लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए. राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणापत्रों और चुनावी योजनाओं के ज़रिए लोगों से किए गए वादों का सम्मान करना चाहिए. अगर वे इन संवैधानिक गारंटियों, लोगों से किए गए वादों, अपने घोषणापत्र और चुनावी योजना के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो कम से कम उन्हें उन वादों के लिए तो खड़ा होना ही चाहिए जो उन्होंने किए हैं."

NC सरकार की प्राथमिकता वादों को पूरा करने पर हो- मीरवाइज

उन्होंने आगे कहा, ''नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की प्राथमिकता लोगों से किए गए वादों को पूरा करना होनी चाहिए थी. लोगों से जो वादे उन्होंने किए हैं, उन्हें उनके लिए खड़ा होना चाहिए." बिजली और सड़कों जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए मीरवाइज ने कहा कि ये महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े बड़े सवाल की तुलना में ये गौण (दूसरे दर्जे के) हैं.

सभी पार्टियां अनुच्छेद 370 की वापसी की भी मांग करें- मीरवाइज

मीरवाइज ने ये भी कहा, "असली समस्या यह है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का अस्तित्व खतरे में है." उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे न केवल राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए आवाज उठाएं, बल्कि अनुच्छेद 370 की वापसी की भी मांग करें. अभी, जम्मू-कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों को न केवल राज्य के लिए आवाज उठाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अनुच्छेद 370 को भी वापस लाना चाहिए."

'संवैधानिक गारंटियां और किए गए वादे छीन लिए'

उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से लोगों को दी गई संवैधानिक गारंटियां और किए गए वादे छीन लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि चुने हुए प्रतिनिधि उनके लिए बोलेंगे और उनके जनादेश का सम्मान करेंगे. मीरवाइज ने कहा, "लोगों ने जिस प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया था, वह यह थी कि प्रतिनिधि लोगों के लिए खड़े होंगे. वे लोगों की आवाज बनेंगे और लोगों द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करेंगे."

सियासी पार्टियां जनता का भरोसा जीतने में नाकाम- मीरवाइज

मीरवाइज ने निराशा जताई कि राजनीतिक पार्टियां लोगों के अधिकारों के मुद्दे पर प्रभावी ढंग से अपनी आवाज नहीं उठा पाई हैं. उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि वे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं. राजनीतिक नेतृत्व संवैधानिक अधिकारों के नुकसान के मुद्दे पर जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है. यहां के लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं और जम्मू-कश्मीर को बर्बाद कर दिया गया है."

सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने रुहुल्लाह के कद की तारीफ की

उधर, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के सार्वजनिक कद की तारीफ की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के साथ उनके मतभेद को साफ तौर पर पार्टी का अंदरूनी मामला बताया. श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, बुखारी ने रुहुल्लाह और अब्दुल्ला परिवार के बीच चल रहे राजनीतिक गतिरोध और हाई-प्रोफाइल टकराव पर अपनी राय रखी.

बुखारी ने श्रीनगर के सांसद के प्रभाव की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर में रुहुल्लाह का एक अलग राजनीतिक और धार्मिक कद है, चाहे उनके आलोचक इसे पसंद करें या न करें. उन्होंने माना कि रुहुल्लाह ने अहम क्षेत्रीय मुद्दों को सामने लाकर लोगों की एक मजबूत और स्वतंत्र आवाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.

यह NC का अंदरूनी मामला है- अल्ताफ बुखारी

बुखारी ने कहा, "जब तक आगा सैयद रुहुल्लाह उस पार्टी में हैं, यह परिवार का मामला है. यह NC का अंदरूनी मामला है. अगर मैं कोई टिप्पणी करता हूँ तो वे मुझसे कहेंगे कि यह हमारा मामला है." उन्होंने ये भी कहा कि सांसद की राजनीतिक ताकत की असली परीक्षा पार्टी के ढांचे से बाहर ही होगी.

बुखारी ने टिप्पणी की, "अभी तक तो शेर पिंजरे के अंदर दहाड़ रहा है. जब वह बाहर आएगा, तब हम बात करेंगे. देखेंगे कि उसे पालतू बना लिया गया है या वह खतरनाक है." बुखारी ने संकेत दिया कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और राजनीतिक बातचीत के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि जब रुहुल्लाह औपचारिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देंगे, तो वह निश्चित रूप से उनसे सीधे बात करेंगे और मीडिया के साथ अपने व्यापक विचार शेयर करेंगे.

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