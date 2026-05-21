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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu-Kashmir: श्रीनगर में ‘शहीद कब्रिस्तान’ के आसपास सख्त पाबंदियां, मीरवाइज उमर फारूक और सज्जाद लोन नजरबंद

Jammu-Kashmir: श्रीनगर में ‘शहीद कब्रिस्तान’ के आसपास सख्त पाबंदियां, मीरवाइज उमर फारूक और सज्जाद लोन नजरबंद

Jammu-Kashmir News: श्रीनगर के ईदगाह इलाके में 21 मई शहीद दिवस से पहले प्रशासन ने पाबंदियां लगा दी हैं. मीरवाइज उमर फारूक ने खुद को नजरबंद किए जाने का दावा किया है. सज्जाद गनी लोन भी नजरबंद हुए.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 21 May 2026 12:31 PM (IST)
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श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थित ‘शहीद कब्रिस्तान’ के आसपास प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. यह पाबंदियां कश्मीर के पूर्व मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और 27 अन्य लोगों की 36वीं पुण्यतिथि से पहले लगाई गई हैं.

मीरवाइज मोहम्मद फारूक के बेटे और मौजूदा मीरवाइज़-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सोशल मीडिया पर CCTV तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी दावा किया है कि पार्टी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन को भी नजरबंद किया गया है.

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उन्होंने कहा कि ‘फातिहा ख्वानी’ से पहले ही प्रशासन ने उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी. मीरवाइज के मुताबिक, अधिकारियों ने ईदगाह स्थित ‘मज़ारे शुहदा’ जाने पर भी रोक लगा दी है.

1990 में हुई थी मीरवाइज मोहम्मद फारूक की हत्या

कश्मीर के तत्कालीन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की 21 मई 1990 को श्रीनगर के नगीन इलाके में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि हमलावर उनके दफ्तर और घर के अंदर घुस गए थे और वहीं गोली मार दी थी.

उनकी हत्या के बाद निकाले गए जनाज़े के जुलूस के दौरान श्रीनगर के हवाल इलाके में बड़ा हादसा हुआ. उस समय अर्धसैनिक बलों ने भीड़ पर गोलीबारी कर दी थी. इस गोलीबारी में 72 लोगों की मौत हो गई थी. कहा जाता है कि गोलियां मीरवाइज के पार्थिव शरीर तक को लगी थीं.

अलगाववादियों के लिए अहम रहा यह दिन

इसके बाद से हर साल 21 मई को अलगाववादी संगठनों की ओर से शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा. हालांकि पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन इस तरह के बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं देता है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऐसे आयोजनों के दौरान माहौल बिगड़ने और हिंसा फैलने का खतरा रहता है.

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सज्जाद गनी लोन भी हुए नजरबंद

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन को उनके पिता की 24वीं पुण्यतिथि पर नजरबंद कर दिया गया है, पार्टी ने गुरुवार को यह दावा किया.

पार्टी ने एक बयान में कहा, "जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, शहीद अब्दुल गनी लोन की पुण्यतिथि पर अपने अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन को नजरबंद किए जाने की कड़ी निंदा करती है."

पार्टी ने अपने अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक को नजरबंद किए जाने को अलोकतांत्रिक बताया. पार्टी ने कहा, "इस तरह के कदम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करते हैं."

अब्दुल गनी लोन की भी इसी दिन हुई थी हत्या

21 मई का दिन कश्मीर की राजनीति में एक और वजह से भी अहम माना जाता है. पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गनी लोन की 21 मई 2002 को ईदगाह स्थित शहीद कब्रिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

अब्दुल गनी लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मौजूदा अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन के पिता थे. बाद में सज्जाद लोन ने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा और वर्ष 2014 में PDP-BJP गठबंधन सरकार में मंत्री भी बने.

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Published at : 21 May 2026 12:31 PM (IST)
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