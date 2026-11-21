जम्मू-कश्मीर में परीक्षाओं को लेकर सामने आ रही कथित अनियमितताओं पर सियासत तेज हो गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार (21 नवंबर) को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षाओं में बार-बार हो रही गड़बड़ियों से प्रदेश के छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है. महबूबा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा तक नहीं मिल पा रही है.

श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि छात्र अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और पढ़ाई के लिए भारी-भरकम फीस भी भरते हैं. इसके बावजूद परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के कारण उन्हें परेशानी और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है.

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उन्होंने कहा, "अगर हम बच्चों को निष्पक्ष और स्वतंत्र परीक्षा भी नहीं दे सकते, जहां उन्हें अपनी मेहनत के दम पर जिंदगी में कुछ हासिल करने का मौका मिले, तो फिर हम उन्हें क्या दे सकते हैं?"

राज्यपाल शासन और NC सरकार पर भी उठाए सवाल

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ियों का सिलसिला लगातार जारी है और हालात में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, "एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं. कोई बदलाव नहीं हुआ है. अगर यह राज्यपाल शासन के दौरान हुआ था, तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है."

PDP प्रमुख ने NEET विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में जनता के आक्रोश के बाद एक मंत्री को पद से हटा दिया गया था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में इस मुद्दे पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "यह बेहद गंभीर मामला है. सरकार को हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. जो भी गलतियां हुई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए."

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सिंडिकेट और माफिया की पहचान की मांग

महबूबा मुफ्ती ने पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के पीछे काम कर रहे सिंडिकेट और माफिया की पहचान किए बिना कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि इस बड़े सिंडिकेट और माफिया के पीछे कौन है, तब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए."

वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी, तो महबूबा मुफ्ती ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, "हम देखेंगे."