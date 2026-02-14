हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: 40 टाउनशिप पर महबूबा का वार, कहा- भीड़ कम करने की आड़ में डेमोग्राफी बदलने की साजिश

कश्मीर: 40 टाउनशिप पर महबूबा का वार, कहा- भीड़ कम करने की आड़ में डेमोग्राफी बदलने की साजिश

Jammu Kashmir Politics: महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में प्रस्तावित 40 नई टाउनशिप पर मुस्लिम जनसांख्यिकी बदलने का आरोप लगाया है. उन्होंने BJP नेता के बयान का हवाला देते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 14 Feb 2026 06:20 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर घाटी में प्रस्तावित 40 नई टाउनशिप की योजना पर कड़ा ऐतराज जताया है. शुक्रवार (13 फरवरी) को एक बयान जारी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इन टाउनशिप का असली मकसद मुस्लिम बहुल कश्मीर की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को बदलना है. उन्होंने इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर सरकार से तुरंत स्पष्टीकरण की मांग की है.

महबूबा मुफ्ती ने अपने आरोपों के समर्थन में कश्मीरी पंडित और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार च्रुंगू के एक हालिया साक्षात्कार का जिक्र किया. महबूबा ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "शहरों में भीड़ कम करने के लिए 40 टाउनशिप? यह सुनने में तब तक प्रगतिशील लगता है जब तक कि बीजेपी के लोग इसे हिंदू बस्तियों के लिए 'डेमोग्राफी प्लान' न कह दें."

महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर उठाया सवाल

उन्होंने सवाल उठाया, "क्या यह महज इत्तेफाक है या सरकार की जानबूझकर की गई इंजीनियरिंग? घाटी के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, यह अश्विनी कुमार च्रुंगू के बयान से साफ है, जो बाहर से लाखों हिंदुओं को बसाने की बात कर रहे हैं. सरकार को देर होने से पहले इस पर सफाई देनी चाहिए."

क्या है यह टाउनशिप प्रोजेक्ट?

विवाद के केंद्र में 62 किलोमीटर लंबा श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट है, जो प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) का एक प्रमुख हिस्सा है. 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित यह परियोजना पुलवामा, बडगाम, बारामूला, श्रीनगर, गंदेरबल और बांदीपुरा के 52 गांवों को जोड़ती है. सरकार का कहना है कि इन टाउनशिप और रिंग रोड का उद्देश्य श्रीनगर शहर में ट्रैफिक कम करना और खेती व बागवानी के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है.

परियोजना की स्थिति श्रीनगर रिंग रोड का निर्माण एनएचएआई (NHAI) द्वारा ईपीसी मोड में किया जा रहा है.

  • फेज-1 (गलांदर से सुंबेल): जून 2025 तक इसका करीब 71.5% काम पूरा हो चुका था और इसे जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य है.
  • फेज-2 (सुंबेल से वायुल): इसका निर्माण कार्य जारी है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

हालांकि, अब महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक बड़े राजनीतिक विवाद में घिरता नजर आ रहा है. 

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Politics JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 10 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
ट्रेंडिंग
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget