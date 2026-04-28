UAPA के तहत शोपियां मदरसा गैर-कानूनी घोषित, महबूबा मुफ्ती ने बताया 'घोर अन्याय'

महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक गैर-कानूनी संस्था घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इस कदम को समाज के वंचित वर्गों के साथ 'घोर अन्याय' बताया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले के छात्रों और संस्था से जुडे हाशिए पर पडे समुदायों पर पडने वाले असर को लेकर चिंता जताई है.

मदरसों पर निर्भर रहने वाले गरीबों पर पड़ता है असर

मुफ्ती ने तर्क दिया कि ऐसे कदमों का सबसे ज्यादा असर गरीबों और कमजोर लोगों पर पडता है, जिनमें से कई लोग शिक्षा और मदद के लिए इन्हीं मदरसों पर निर्भर रहते हैं. उन्होंने अधिकारियों से इस कदम पर फिर से विचार करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि वंचित वर्गों की सेवा करने वाली संस्थाओं के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता और संवेदनशीलता बरतना जरूरी है. UAPA के तहत इस मदरसे को गैर-कानूनी संस्था घोषित किए जाने से इस क्षेत्र में एक बहस छिड गई है. कई राजनीतिक आवाजें इसके व्यापक सामाजिक और शैक्षिक प्रभावों को लेकर चिंता जता रही हैं.

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सज्जाद लोन ने भी 'X' पर नाराजगी जताई

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने भी 'X' पर शोपियां में दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को बंद किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह कानूनों का इस्तेमाल 'सिर्फ बेसहारा लोगों' के खिलाफ कर रही है.

सज्जाद लोन ने बताया कि 'शोपियां में दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को एक गैर-कानूनी संस्था घोषित करने का कदम बेहद चिंताजनक है. अब यह एक चलन बन गया है और यह खतरनाक है. चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने की रणनीति पहले भी काम नहीं आई है और अब भी काम नहीं आएगी. मुझे हैरानी होती है कि सारे कानून सिर्फ सबसे ज्यादा बेसहारा लोगों के लिए ही क्यों होते हैं?'

लेकिन सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मदरसे पर लगे प्रतिबंध के मुद्दे को एक निचले स्तर की राजनीति का रूप दे दिया. उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर जम्मू-कश्मीर में UAPA कानून लाने का आरोप लगाया और इस तरह इस कानून के लागू होने के लिए उसी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया.

'PDP ही थी, जिसने रोकथाम अधिनियम लागू किया था'

NC के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने जामिया सिराज-उल-उलूम को गैर-कानूनी घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही थी, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लागू किया था.

सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हुए चौधरी ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संस्था को गैर-कानूनी घोषित किए जाने के पीछे के कारणों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है. इस बीच, जामिया सिराज-उल-उलूम शोपियां के चेयरमैन मोहम्मद शफी लोन ने कहा कि इस संस्थान का जमात से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर से अपील की कि वे संस्थान को गैर-कानूनी घोषित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने न केवल जांच में सहयोग किया है, बल्कि मार्च में उन्हें जारी किए गए नोटिस का जवाब भी दिया है.

जमात-ए-इस्लामी से जुडाव के आरोपों की जांच की मांग

सोफी ने कहा, 'हमारा संस्थान JKBOSE और कश्मीर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, और 2025 से 'कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन' का सदस्य रहा है, जो 'कश्मीर सेवा संघ' का ही एक हिस्सा है.' उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की मांग करते हुए कहा कि जमात-ए-इस्लामी से जुडाव के आरोपों की नए सिरे से जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह संपत्ति एक सूफी संत, गुल मोहम्मद सोफी की है और इसका किसी भी प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं है.

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