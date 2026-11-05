महबूबा मुफ्ती लगातार 5वीं बार बनीं PDP अध्यक्ष, चुनी गईं निर्विरोध

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) का अध्यक्ष चुन लिया गया है. उन्हें पार्टी के निर्वाचक मंडल ने सर्वसम्मति से इस पद की जिम्मेदारी सौंपी है. यह लगातार 5वीं बार है, जब महबूबा मुफ्ती पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई हैं. उनका पिछला तीन साल का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो गया था. इसके बाद पार्टी ने नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की.

श्रीनगर में चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल रहमान वीरी की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने महबूबा मुफ्ती के नाम का प्रस्ताव रखा. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान वीरी ने उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया, जबकि मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इसका समर्थन किया.

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चूंकि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए महबूबा मुफ्ती के अलावा किसी दूसरे नेता ने नामांकन नहीं किया था, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया. बैठक में मौजूद निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों ने उनके नाम पर सहमति जताई. वहीं, जम्मू के निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने ऑनलाइन माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और उनके समर्थन में मतदान किया.

2002 से संभाल रही हैं पार्टी की कमान

महबूबा मुफ्ती का PDP से पुराना जुड़ाव रहा है. उन्होंने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी. साल 2002 से वह पार्टी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. इस दौरान पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं.

महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 से जून 2018 तक जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रही थीं. वह राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थीं. उनके मुख्यमंत्री रहते हुए PDP ने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चलाई थी, हालांकि जून 2018 में यह गठबंधन टूट गया था.

क्षेत्रीय राजनीति में अहम है फैसला

महबूबा मुफ्ती को ऐसे समय में फिर से पार्टी की कमान मिली है, जब जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बीच भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं.

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ऐसे में महबूबा मुफ्ती का लगातार पांचवीं बार अध्यक्ष चुना जाना PDP के लिए अहम माना जा रहा है. इससे पार्टी नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी. अब उनके सामने पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने और जम्मू-कश्मीर की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी पार्टी की भूमिका को और प्रभावी बनाने की चुनौती होगी.