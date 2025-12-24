हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमहबूबा मुफ्ती को झटका, HC ने याचिका को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा- 'न्याय का योद्धा...'

महबूबा मुफ्ती को झटका, HC ने याचिका को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा- 'न्याय का योद्धा...'

Mehbooba Mufti News: लद्दाख हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका को 'राजनीति से प्रेरित' बताकर खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका में सार्वजनिक हित कम और राजनीतिक एजेंडा ज़्यादा था.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) को कड़े शब्दों के साथ खारिज कर दिया है. अदालत ने इस याचिका को 'राजनीति से प्रेरित' करार देते हुए कहा कि इसमें वास्तविक सार्वजनिक हित के बजाय 'बाहरी विचार' और राजनीतिक एजेंडा हावी था.

चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका को किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के एजेंडे को आगे बढ़ाने का साधन नहीं बनाया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "जनहित याचिका का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नहीं होना चाहिए और संवैधानिक अदालतें किसी के चुनावी अभियान के लिए मंच के रूप में काम नहीं कर सकतीं."

याचिका की प्रमुख मांगें और कोर्ट का रुख

महबूबा मुफ्ती ने अपनी याचिका में मांग की थी कि जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद सभी विचाराधीन कैदियों को वापस केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में ट्रांसफर किया जाए. याचिका में कैदियों के परिवारों के लिए यात्रा भत्ता, साप्ताहिक मुलाकात की गारंटी और जेलों के ऑडिट के लिए एक निगरानी समिति बनाने का भी आग्रह किया गया था.

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि याचिका 'अत्यंत अस्पष्ट' थी. बेंच ने नोट किया कि मुफ्ती यह साबित करने में विफल रहीं कि किन विशिष्ट कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. याचिका में किसी भी ठोस मामले या आदेश की पहचान नहीं की गई थी, जिसे चुनौती दी जा सके.

'न्याय का योद्धा दिखने की कोशिश'

कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता के राजनीतिक कद का विशेष जिक्र किया. बेंच ने कहा कि मुफ्ती एक बड़ी विपक्षी नेता हैं और यह याचिका खुद को एक "विशेष जनसांख्यिकी के लिए न्याय के योद्धा" के रूप में पेश करने का प्रयास लग रही थी. कोर्ट ने इसे 'जनहित' के बजाय "प्रचार हित" (Publicity Interest Litigation) की श्रेणी में रखा.

सुरक्षा चुनौतियों और कानूनी विकल्पों का हवाला

जम्मू-कश्मीर के "हिंसक अतीत" और वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि कैदियों को बाहर स्थानांतरित करना अक्सर सक्षम प्राधिकारी के व्यक्तिगत आदेशों पर आधारित होता है, न कि किसी सामान्य प्रथा पर. कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि विचाराधीन कैदियों के पास पहले से ही कानूनी सहायता और अदालतों तक सीधी पहुंच के रास्ते खुले हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की साख और मकसद दोनों ही संदेह के घेरे में थे. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना सार्वजनिक हित का मामला है, इसलिए इस "आधारहीन" याचिका को पूरी तरह खारिज किया जाता है.

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir High Court JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'हमने कांग्रेस से कई बार अपील...'
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कांग्रेस का जिक्र कर दिया बड़ा बयान
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया | Vaibhav Suryavanshi | Cricket News
Raj Thackeray ने Uddhav के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! बोले- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती.'
36 गेंदों में शतक और 190 रन बनाकर Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, Bihar ने बनाया इतिहास
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक, CM Yogi और BJP सकते में... सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'हमने कांग्रेस से कई बार अपील...'
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कांग्रेस का जिक्र कर दिया बड़ा बयान
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
बॉलीवुड
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर शूरा खान के लिए नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका अरोड़ा शॉक्ड'
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका शॉक्ड'
इंडिया
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
यूटिलिटी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
जनरल नॉलेज
OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?
OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget