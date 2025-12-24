महबूबा मुफ्ती को झटका, HC ने याचिका को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा- 'न्याय का योद्धा...'

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) को कड़े शब्दों के साथ खारिज कर दिया है. अदालत ने इस याचिका को 'राजनीति से प्रेरित' करार देते हुए कहा कि इसमें वास्तविक सार्वजनिक हित के बजाय 'बाहरी विचार' और राजनीतिक एजेंडा हावी था.

चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका को किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के एजेंडे को आगे बढ़ाने का साधन नहीं बनाया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "जनहित याचिका का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नहीं होना चाहिए और संवैधानिक अदालतें किसी के चुनावी अभियान के लिए मंच के रूप में काम नहीं कर सकतीं."

याचिका की प्रमुख मांगें और कोर्ट का रुख

महबूबा मुफ्ती ने अपनी याचिका में मांग की थी कि जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद सभी विचाराधीन कैदियों को वापस केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में ट्रांसफर किया जाए. याचिका में कैदियों के परिवारों के लिए यात्रा भत्ता, साप्ताहिक मुलाकात की गारंटी और जेलों के ऑडिट के लिए एक निगरानी समिति बनाने का भी आग्रह किया गया था.

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि याचिका 'अत्यंत अस्पष्ट' थी. बेंच ने नोट किया कि मुफ्ती यह साबित करने में विफल रहीं कि किन विशिष्ट कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. याचिका में किसी भी ठोस मामले या आदेश की पहचान नहीं की गई थी, जिसे चुनौती दी जा सके.

' न्याय का योद्धा दिखने की कोशिश'

कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता के राजनीतिक कद का विशेष जिक्र किया. बेंच ने कहा कि मुफ्ती एक बड़ी विपक्षी नेता हैं और यह याचिका खुद को एक "विशेष जनसांख्यिकी के लिए न्याय के योद्धा" के रूप में पेश करने का प्रयास लग रही थी. कोर्ट ने इसे 'जनहित' के बजाय "प्रचार हित" (Publicity Interest Litigation) की श्रेणी में रखा.

सुरक्षा चुनौतियों और कानूनी विकल्पों का हवाला

जम्मू-कश्मीर के "हिंसक अतीत" और वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि कैदियों को बाहर स्थानांतरित करना अक्सर सक्षम प्राधिकारी के व्यक्तिगत आदेशों पर आधारित होता है, न कि किसी सामान्य प्रथा पर. कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि विचाराधीन कैदियों के पास पहले से ही कानूनी सहायता और अदालतों तक सीधी पहुंच के रास्ते खुले हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की साख और मकसद दोनों ही संदेह के घेरे में थे. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना सार्वजनिक हित का मामला है, इसलिए इस "आधारहीन" याचिका को पूरी तरह खारिज किया जाता है.