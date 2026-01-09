ED की रेड पर ममता बनर्जी को लेकर बोलीं महबूबा मुफ्ती, 'वो शेरनी हैं और...'

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार (09 जनवरी 2026) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ‘शेरनी’ बताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ‘बहुत बहादुर’ हैं और वह झुकेंगी नहीं. मुफ्ती गुरुवार को कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म ‘आई-पैक’ के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया दे रही थीं.

इस कार्रवाई से उस वक्त काफी हंगामा मच गया, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री छापेमारी स्थल पर पहुंचीं और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी राज्य चुनावों से पहले तृणमूल के संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रही थी. महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''यद्यपि जम्मू कश्मीर में ईडी या अन्य जांच एजेंसियों की ओर से इस तरह की छापेमारी एक सामान्य बात हो गई है, लेकिन पूरा देश अब इसका स्वाद चख रहा है''.

'तीन सीएम को जेल में डाला गया था, तब सभी दल चुप रहे'

उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किये जाने के बाद खुद की, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के संदर्भ में कहा, ‘‘जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तब छापे मारे गए थे और तीन मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया था, उस वक्त अधिकांश राजनीतिक दलों ने चुप्पी साधे रखी. अब यही स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है.’’

ममता बनर्जी शेरनी हैं और आत्मसमर्पण नहीं करेंगी- महबूबा मुफ्ती

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख ने आगे कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी बहुत बहादुर हैं, वह एक शेरनी हैं और वह प्रभावी ढंग से उनका मुकाबला करेंगी और आत्मसमर्पण नहीं करेंगी.’’

बता दें कि ईडी ने गुरुवार (08 जनवरी) को कोलकाता में आई-पैक से जुड़े दो जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था. इसके बाद ममता बनर्जी आई-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर अचानक पहुंच गयी थीं. सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और उसकी चुनाव रणनीति से जुड़े संवेदनशील डिजिटल डेटा को जब्त करने का प्रयास कर रही है. परिसर से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी पर केंद्र के इशारे पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी को ‘परेशान’ करने का आरोप लगाया.