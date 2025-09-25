हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirलद्दाख में हुई हिंसा पर BJP पर महबूबा मुफ्ती का निशाना, 'आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा...'

लद्दाख में हुई हिंसा पर BJP पर महबूबा मुफ्ती का निशाना, 'आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा...'

Mehbooba Mufti on Leh Violence: पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लद्दाख के लोग शांतिप्रिय रहे हैं. लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज लद्दाख जल रहा है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

लद्दाख के लेह में राज्य की मांग को लेकर हुई हिंसा पर पीडीपी चीफ महहूबा मुफ्ती ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी. गुरुवार (25 सितंबर) को उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार अगर इसी तरह लद्दाख को डील करती रही तो बहुत बड़ा खतरा आने वाले वक्त में हो सकता है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ सो हुआ. जम्मू-कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है. यहां तो आप बात नहीं कर सकते. लद्दाख में जो हुआ वो हम सब ने देखा. लेकिन अगर कोई जम्मू कश्मीर में बात करता है तो पीएसए और यूएपीए के तहत जेल में डाल देते हैं.

केंद्र सरकार की पॉलिसी गलत है- मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने कहा, "लद्दाख क्यों जल रहा है. क्योंकि केंद्र सरकार की पॉलिसी गलत है. 2019 के बाद जो शुरुआत की ये उसी का नतीजा है. लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है. चीन 5000 से ज्यादा स्क्वायर मीटर कब्जा जमाए हुआ है. इसी तरह बीजेपी की सरकार लद्दाख को डील करती रही तो बहुत बड़ा खतरा आने वाले वक्त में हो सकता है."

लद्दाख के लोग शांतिप्रिय हैं- मुफ्ती

पीडीपी चीफ ने कहा कि लद्दाख के लोग शांतिप्रिय हैं. लेकिन 2019 में हमारे स्पेशल स्टेटस को गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया तो लद्दाख के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी कि इसी बहाने हमें यूनियन टेरिटरी मिला. लोगों ने सोचा कि हमें पहले ज्यादा हक मिलेंगे लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा हो गया.

महबूबा मुफ्ती ने कहा, "लद्दाख के लोगों को लगता है कि हम जम्मू-कश्मीर के साथ थे तो ज्यादा महफूज थे. लद्दाख का माहौल बहुत सेंसेटिव है. जमीन उनके पास बहुत कम है. जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा सेना के पास है. बची हुई जमीनों पर बड़े-बड़े बिजनसमैन की नजर लगी हुई है. डेवलपमेंट के बहाने, सड़कें बनाने के बहाने, होटल बनाने के बहाने, रिजॉर्ट बनाने के बहाने उनसे चीजें छिनने का खतरा लग रहा है. उनकी आबादी कुछ लाख है. उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि अगर हम अभी भी खड़े नहीं हुए तो...हमारा सबकुछ खत्म हो जाएगा."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 25 Sep 2025 03:58 PM (IST)
