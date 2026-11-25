पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के 'प्रोजेक्ट बीकन' के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) का विस्तार करके शेषनाग तक सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी है .महबूबा मुफ्ती ने X (ट्विटर) पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि 23 जनवरी 2026 को, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने BRO के 'प्रोजेक्ट बीकन' के साथ MoU का विस्तार करके शेषनाग तक सड़क बनाने की मंजूरी दी.

उन्होंने इसे कश्मीर के नाजुक पर्यावरण पर एक 'हमला' बताया, जिससे शेषनाग के पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) और अमरनाथ यात्रा, दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है. अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने मांग की कि मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग इस मंजूरी के बारे में स्पष्टीकरण दें और कोई ऐसा नुकसान होने से पहले, जिसे सुधारा न जा सके, इस फैसले को वापस लें.

'क्या CM MoU और दी गई मंजूरी के बारे में स्पष्टीकरण देंगे?'

महबूबा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्या मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग इस MoU और दी गई मंजूरी के बारे में स्पष्टीकरण देंगे? क्या वे इसे तब वापस लेंगे, जब कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई न हो सके?' सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने जनवरी 2026 (रिपोर्ट के अनुसार 22/23 जनवरी) में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके तहत पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग (R&B) को अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए BRO/प्रोजेक्ट बीकन के साथ MoU का विस्तार करने का अधिकार दिया गया था.

जब एक JCB मशीन का वीडियो वायरल हुआ और शेषनाग में हो रहे काम को 'पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला' (environmental vandalism) बताते हुए इसे रोकने की मांग उठी, तो BRO ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे 'व्यावसायिक सड़क निर्माण' के दावों को खारिज कर दिया. BRO ने स्पष्ट किया कि अभी जो काम चल रहा है, वह केवल मौजूदा तीर्थ मार्गों को चौड़ा करने और उन्हें सुरक्षित बनाने तक सीमित है, और यह काम सुरक्षा मानकों तथा पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है.

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मोटर चलने योग्य पक्की सड़कें बनाने का कोई निर्देश नहीं- सुप्रीम कोर्ट

अब तक, न तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और न ही जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग ने महबूबा मुफ्ती की इस हालिया पोस्ट पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी है. सड़क परियोजना का विरोध, 'कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम भारत संघ' मामले में 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है. इस फैसले में कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा मार्गों में सुधार के निर्देश दिए थे, जिसमें रास्तों को कम से कम 12 फीट चौड़ा करना, और वहां रिटेनिंग वॉल, रेलिंग तथा अन्य सुरक्षा उपाय लगाना शामिल था.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह साफ कर दिया था कि उसने पैदल रास्तों की जगह मोटर चलने योग्य पक्की सड़कें बनाने का कोई निर्देश नहीं दिया था. फिलहाल, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन के साथ मिलकर कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो 'खानाबल - चंदनवाड़ी - बालटाल' क्षेत्र में या तो पाइपलाइन में हैं या जिन पर काम चल रहा है. इनमें 'खानाबल-पहलगाम-संगम-बालटाल हाईवे 501' और 'बिजबेहरा-पहलगाम-चंदनवाड़ी बाईपास' शामिल हैं.