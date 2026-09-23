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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirइमरान खान की बहनों का जिक्र कर महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'ये बहुत ही...'

इमरान खान की बहनों का जिक्र कर महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'ये बहुत ही...'

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सत्ता के गलियारों में बैठे समझदार लोग पाकिस्तान सरकार की मनमानी के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे. उन्होंने इमरान खान की बहनों की जल्द रिहाई की भी उम्मीद जताई.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Sep 2026 07:44 PM (IST)
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पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिए जाने के मामले पर चिंता जताई. उन्होंने एक्स पोस्ट में इमरान खान की बहनों की जल्द से जल्द रिहाई की उम्मीद जताई है.

महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''यह बहुत ही दुख की बात है कि पाकिस्तान, जो ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध में शांति के लिए मेडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अपने ही देश में असहमति के प्रति इतनी कम सहनशीलता दिखा रहा है.''

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'उम्मीद है पाक सरकार की मनमानी के खिलाफ उठेगी आवाज'

उन्होंने आगे कहा, ''इमरान खान की बहनों को उनके भाई की रिहाई के लिए आवाज उठाने पर हिरासत में लेना बहुत चिंताजनक है. मुझे उम्मीद है कि सत्ता के गलियारों में बैठे समझदार लोग सरकार की इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनकी बहनों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा.''

पाकिस्तान पुलिस ने इमरान की 3 बहनों को हिरासत में लिया

पाकिस्तान पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' के प्रस्तावित विरोध जुलूस से पहले सोमवार (21 सितंबर) को उनकी दो और बहनों को हिरासत में लिया था. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (एमपीओ) के अध्यादेश के तहत 30 दिनों के लिए दोनों बहनों डॉ. उजमा खान और नूरीन नियाजी को उनके भांजों के साथ हिरासत में लिया. इससे एक दिन पहले पुलिस ने इमरान की एक अन्य बहन अलीमा खान को भी इसी कानून के तहत हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेज दिया था.

इमरान की रिहाई की मांग को लेकर कब है विरोध-प्रदर्शन?

27 सितंबर को इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई की ओर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है. उधर, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को इमरान की पार्टी को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ चेतावनी भी दी थी.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 23 Sep 2026 07:43 PM (IST)
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