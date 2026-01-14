पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मस्जिदों की प्रोफाइलिंग को लेकर केंद्र सरकार और प्रशासन पर कड़ा हमला बोला है. दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अलग-अलग पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की.

महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को मनमाने ढंग से नौकरी से निकाला जाना अब आम बात हो गई है. उन्होंने कहा कि हर एक बर्खास्त कर्मचारी के पीछे एक पूरा परिवार होता है, जो अचानक अंधेरे में धकेल दिया जाता है. यह केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं, बल्कि पूरे परिवार को सामूहिक रूप से दंडित करने जैसा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 के बाद से सैकड़ों कर्मचारियों को इसी तरह नौकरी से निकाला गया है. जिससे कई परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

Arbitrary terminations in J&K have been dangerously normalised. This isn’t just about the employee. Behind every “termination” is a family pushed into darkness & a form of collective punishment with entire households condemned overnight by draconian GOI policies that mock the… — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) January 13, 2026

सुरक्षा के मामलों में बिना जांच के बर्खास्तगी की होती है अनुमति

महबूबा मुफ्ती का यह बयान ऐसे समय आया है. जब हाल ही में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पांच सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से कथित संबंध के आरोप में बर्खास्त किया है. यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत की गई. जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बिना जांच के बर्खास्तगी की अनुमति होती है. महबूबा ने इसे कानून के राज का मजाक बताया और इस अन्याय को खत्म करने की मांग की.

मस्जिदों की प्रोफाइलिंग पर इल्तिजा मुफ्ती ने उठाए सवाल

वहीं, इल्तिजा मुफ्ती ने मस्जिदों की प्रोफाइलिंग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस किस कानून के तहत मस्जिदों की प्रोफाइलिंग कर रही है. इल्तिजा ने इसे मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक शक और अपमानजनक नीति बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से कश्मीरी खुद को और ज्यादा अलग-थलग और अकेला महसूस कर रहे हैं.

ये भी पढ़िए- भाई तेजस्वी से मिले तेजप्रताप यादव, भतीजी को गोद में खिलाया, चूड़ा-दही भोज का दिया निमंत्रण