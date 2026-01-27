पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार (27 जनवरी) को उत्तराखंड में प्रसिद्ध सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह के मकबरे में हुई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है. मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर 'दोहरा मापदंड' अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी विदेशों में सांस्कृतिक मेलजोल का ढोंग करती है, जबकि देश के भीतर नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है.

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता विदेशों में मस्जिदों का दौरा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और मध्य पूर्वी देशों के शेखों के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं, लेकिन भारत में जब बाबा बुल्ले शाह जैसे मानवता के प्रतीकों को निशाना बनाया जाता है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं. मुफ्ती ने इसे पार्टी की एक "सोची-समझी राजनीतिक रणनीति" करार दिया.

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश

पीडीपी अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सूफी दरगाहों और सह-अस्तित्व के प्रतीकों को निशाना बनाना एक बड़ा पैटर्न है. उन्होंने कहा, "बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और युवाओं की अनिश्चितता जैसे गंभीर सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को सुलझाने की तुलना में सद्भाव के प्रतीकों को नष्ट करना आसान है." उनके अनुसार, ऐसी घटनाओं का एकमात्र मकसद जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाकर समाज में विभाजन को गहरा करना है.

कौन थे बाबा बुल्ले शाह?

बाबा बुल्ले शाह 17वीं-18वीं शताब्दी के एक महान सूफी कवि और दार्शनिक थे, जिनका संदेश प्रेम, सहिष्णुता और मानवतावाद पर आधारित था. उत्तराखंड में उनके मकबरे में हुई तोड़फोड़ ने न केवल आध्यात्मिक समुदायों बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी रोष पैदा कर दिया है.

मुफ्ती ने अंत में कहा कि भारत की बहुलवादी भावना और 'अनेकता में एकता' की पहचान को खत्म करने के प्रयास देश के लोकतंत्र के लिए घातक हैं. इस घटना को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है.