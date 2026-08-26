पाकिस्तान में बदल जाएगा खेल? इमरान खान पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा
पीडीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लकेर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि खेल बदल सकता है.
पीडीपी नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा दावा किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि शायद इमरान खान की रिहाई और उसके बाद एक सचमुच स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी राजनीतिक प्रक्रिया उस बदलाव की शुरुआत बन सकती है.
पीडीपी चीफ ने कतहा कि कभी-कभी पवेलियन लौटना पारी का अंत नहीं होता. यह वह पल भी हो सकता है जब खेल ही पूरी तरह बदल जाए. पवेलियन वापसी - अड़ियाला.
पहले भी बोल चुकी हैं मुफ्ती
इससे पहले मुफ्ती ने मंगलवार को कहा था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जैसा उनकी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ किया था.
जेल में बंद इमरान खान के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 1994 में लंदन में उनसे मिली थीं और उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रभावित हुई थीं.
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महबूबा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मैं पहली बार 1994 में अपने पिता के साथ लंदन में इमरान खान से मिली थी. पाकिस्तान में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके जुनून और दृढ़ विश्वास ने मेरे पिता को गहराई से प्रभावित किया था.’
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार भी उसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गई. उनके विरोधियों के साथ भी वही किया गया जो आज उनके (इमरान के) साथ हो रहा है.’
इमरान खान को मार्च 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था. वह भ्रष्टाचार के आरोपों में मार्च 2023 से जेल में हैं.