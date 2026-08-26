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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirपाकिस्तान में बदल जाएगा खेल? इमरान खान पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा

पाकिस्तान में बदल जाएगा खेल? इमरान खान पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा

पीडीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लकेर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि खेल बदल सकता है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 26 Aug 2026 11:41 AM (IST)
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पीडीपी नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा दावा किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि शायद इमरान खान की रिहाई और उसके बाद एक सचमुच स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी राजनीतिक प्रक्रिया उस बदलाव की शुरुआत बन सकती है.

पीडीपी चीफ ने कतहा कि कभी-कभी पवेलियन लौटना पारी का अंत नहीं होता. यह वह पल भी हो सकता है जब खेल ही पूरी तरह बदल जाए. पवेलियन वापसी - अड़ियाला.

पहले भी बोल चुकी हैं मुफ्ती

इससे पहले मुफ्ती ने मंगलवार को कहा था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जैसा उनकी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ किया था.

जेल में बंद इमरान खान के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 1994 में लंदन में उनसे मिली थीं और उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रभावित हुई थीं.

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महबूबा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मैं पहली बार 1994 में अपने पिता के साथ लंदन में इमरान खान से मिली थी. पाकिस्तान में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके जुनून और दृढ़ विश्वास ने मेरे पिता को गहराई से प्रभावित किया था.’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार भी उसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गई. उनके विरोधियों के साथ भी वही किया गया जो आज उनके (इमरान के) साथ हो रहा है.’

इमरान खान को मार्च 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था. वह भ्रष्टाचार के आरोपों में मार्च 2023 से जेल में हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 26 Aug 2026 11:36 AM (IST)
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