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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirUS-ईरान सीजफायर का जिक्र कर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने...'

US-ईरान सीजफायर का जिक्र कर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने...'

US Iran War Ceasefire: कुलगाम में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईरान सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 09 Apr 2026 07:10 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ईरान में हुए सीजफ़ायर और युद्धरत पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में पाकिस्तान की भूमिका का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है. पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष ने कहा कि आज 'पाकिस्तान का नाम' लेना कुछ लोगों के लिए कांटे जैसा हो गया है. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने हालिया घटनाक्रम पर बात की.

पूर्व सीएम ने कहा कि कई दिनों तक चले तनाव के बाद हुआ सीजफायर एक अच्छा संकेत है और इससे उम्मीद जगी है कि क्षेत्र में शांति का रास्ता निकल सकता है. उन्होंने कहा, “अगर दुनिया के नेता अपना नियंत्रण खो देते हैं, तो स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन हमारा मानना है कि न्याय और शांति की ही जीत होगी.”

पाकिस्तान की भूमिका पर दिया बयान

मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा तनाव के दौरान पाकिस्तान ने कुछ ठोस कदम उठाए, जिसकी वजह से हालात संभले और सीजफ़ायर संभव हो पाया. उन्होंने साफ तौर पर कहा, “भले ही कुछ लोग शांति प्रयासों के लिए पाकिस्तान का नाम लेने में असहज महसूस करते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने एक वैश्विक संघर्ष को टाल दिया है और हमें इस प्रयास के लिए उनका आभारी होना चाहिए.”

इस दौरान उन्होंने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के दृष्टिकोण को भी याद किया. उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद हमेशा बातचीत और सुलह को ही शांति का रास्ता मानते थे और आज भी उसी सोच को अपनाने की जरूरत है.

कश्मीर में डर और अनिश्चितता का माहौल

मुफ्ती ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यहां के लोग अभी भी डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं. उन्होंने गांदरबल में कथित ‘फर्जी मुठभेड़’ का मामला उठाते हुए कहा कि लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर सवाल हैं.

उन्होंने कहा, “लोग न केवल संघर्ष से डरे हुए हैं, बल्कि अपने आस-पास की स्थिति से भी भयभीत हैं. इन चिंताओं को संवेदनशीलता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है. हमारे सामने राशिद मुगल का मामला है, जिसे पहले एक विदेशी आतंकवादी बताया गया था, और फिर दबाव पड़ने पर उसे एक स्थानीय आतंकवादी करार दे दिया गया. और अब भी उसका शव उसके परिवार को नहीं सौंपा गया है.”

धार्मिक मुद्दों पर भी जताई चिंता

मुफ्ती ने धार्मिक मामलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि जहां एक ओर अल-अक्सा मस्जिद 40 दिनों बाद खुल गई है, वहीं श्रीनगर की जामिया मस्जिद अब भी बंद है. उन्होंने इसे चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसे फैसलों पर संवेदनशीलता के साथ विचार होना चाहिए.

उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और धैर्य रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अंत में सच्चाई और न्याय की ही जीत होगी. मौजूदा हालात में समझदारी से काम लेने पर ज़ोर दिया.

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Published at : 09 Apr 2026 07:09 PM (IST)
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