लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने संभाली चिनार कोर की कमान, आतंकवाद के खिलाफ रहा है कड़ा रुख

जम्मू-कश्मीर में लगातार चल रहे आतंकवाद-रोधी अभियानों के बीच भारतीय सेना ने एक अहम रणनीतिक बदलाव किया है. आतंकवादियों के खिलाफ कड़े अभियानों का लंबा अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने शुक्रवार (1 मई) को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण XV कोर (चिनार कोर) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) का पदभार संभाल लिया है. उनकी यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब घाटी की सुरक्षा स्थिति पर सेना की पैनी नज़र है.

श्रीनगर स्थित चिनार कोर का मुख्यालय कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था की धुरी है. इस कोर पर कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पूरी घाटी में आंतरिक शांति और आतंकवाद-रोधी अभियानों (Counter-Terrorism Operations) की देखरेख करने की अहम जिम्मेदारी है.

आतंकवाद-रोधी अभियानों के 'मास्टरमाइंड' हैं बलबीर सिंह

इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह को जम्मू-कश्मीर के बेहद जटिल ऑपरेशनल ग्रिड का गहरा अनुभव है. चिनार कोर की कमान संभालने से ठीक पहले वह उत्तरी कमान में 'मेजर जनरल जनरल स्टाफ' (MGGS) के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर काम किया है:

लोलाब से शुरुआत: उन्होंने कुपवाड़ा के लोलाब में 8 सेक्टर मुख्यालय में एक अहम पद संभाला, जहां वे सीधे तौर पर ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा रहे.

राष्ट्रीय राइफल्स की कमान: वर्ष 2018-2019 के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स के 1 सेक्टर की कमान संभाली और उग्रवाद-रोधी ग्रिड को मजबूत किया.

विक्टर फोर्स के GOC: साल 2023 में एक मेजर जनरल के तौर पर उन्होंने दक्षिण कश्मीर में अभियानों के लिए जिम्मेदार 'काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स' (CIF) विक्टर के GOC का पदभार संभाला था.

बंगाल में किसकी सरकार? कांग्रेस नेता की भविष्यवाणी, 'कोई दोराय नहीं कि BJP और TMC में बढ़त...'

अपने अब तक के कार्यकाल में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने दक्षिण कश्मीर जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चिनार कोर और उत्तरी कमान के साथ मिलकर कई सफल समन्वित सुरक्षा अभियानों और रणनीतिक समीक्षाओं का नेतृत्व किया है. अब चिनार कोर के GOC के रूप में उनके नेतृत्व में घाटी में आतंकियों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की उम्मीद है.

Jammu Kashmir News: शोपियां में ‘जम जम कोल्ड स्टोर’ में मरम्मत के दौरान स्टीम बॉयलर फटा, हुई दो इंजीनियरों की मौत