जम्मू-कश्मीर: LG ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त, लश्कर-हिजबुल के लिए करते थे काम

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पांच सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया. मनोज सिन्हा ने शिक्षक मोहम्मद अशफाक, लेबोरेटरी तकनीशियन तारिक अहमद शाह, अस्सिटेंट लाईनमैन बशीर अहमद मीर, फॉरेस्ट विभाग के फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट्ट और स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया.

जांच के दौरान पता चला कि ये पांचों कर्मचारी आतंकी संगठन लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे. सरकारी पदों पर रहते हुए, वे जनता के पैसे से सैलरी ले रहे थे, जबकि गुपचुप तरीके से आतंकी संगठनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे. LG प्रशासन ने अब तक 85 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते पाए गए थे.