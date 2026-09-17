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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: बच्चों के बीच पहुंचे LG मनोज सिन्हा, कुछ यूं मनाया PM मोदी का जन्मदिन

जम्मू कश्मीर: बच्चों के बीच पहुंचे LG मनोज सिन्हा, कुछ यूं मनाया PM मोदी का जन्मदिन

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बच्चों के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया. उन्होंने चिल्ड्रन्स होम और अस्पताल का दौरा किया. आज से सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 17 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया. उन्होंने ‘पलाश’ और ‘परीशा’ चिल्ड्रन्स होम्स पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और उन्हें स्कूल बैग, स्पोर्ट्स किट व मिठाइयां बांटीं. इस दौरान उन्होंने बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया.

कार्यक्रम के बाद मनोज सिन्हा ने बेमिना स्थित चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों के साथ समय बिताया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं और बच्चों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई.

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17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा अभियान

जम्मू-कश्मीर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर में अभियान के तहत 12 सेवा आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें सेवा दिवस, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, पौधरोपण, दिव्यांगजनों की सहायता और युवा गतिविधियां शामिल हैं.

‘सेवा सेतु’ से सरकारी योजनाओं तक पहुंच

अभियान के तहत ब्लॉक और वार्ड स्तर पर ‘सेवा सेतु अभियान’ चलाने की योजना है. इसके तहत जरूरतमंद लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए पंजीकरण और सहायता शिविर लगाए जाएंगे. ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर स्कूली प्रतियोगिताएं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान तथा अन्य जनसेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

विकास योजनाओं का जिक्र, नागरिकों से भागीदारी की अपील

मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का जिक्र किया. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और हवाई अड्डों के विस्तार, कश्मीर के रेल नेटवर्क से जुड़ने तथा गरीबों के लिए आवास, गैस कनेक्शन और राशन जैसी योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों से सेवा संकल्प अभियान में भाग लेने की अपील की.

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Published at : 17 Sep 2026 04:54 PM (IST)
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