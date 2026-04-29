हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'पंडित समुदाय ने नरसंहार और...', कश्मीरी पंडितों को लेकर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

'पंडित समुदाय ने नरसंहार और...', कश्मीरी पंडितों को लेकर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

Jammu Kashmir News In Hindi: उपराज्यपाल ने 'द वेव्स ऑफ रेजिलियंस, स्टोरी ऑफ रेडियो शारदा' नामक पुस्तक के विमोचन में भाग लिया. इस पुस्तक को संकलित करने में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Apr 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार (28 अप्रैल) को एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर बातचीत की है. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय ने नरसंहार और विस्थापन जैसी पीड़ा झेलने के बावजूद अपनी संस्कृति, परंपरा, आस्था, शिक्षा और भाषा को सुरक्षित रखा.

‘द वेव्स ऑफ रेजिलिएंस: स्टोरी ऑफ रेडियो शारदा’ पुस्तक के विमोचन पर उन्होंने कहा कि समुदाय भौतिक संपत्ति पीछे छोड़कर मूल्यों की विरासत साथ लेकर आगे बढ़ा. उन्होंने कहा कि 2011 में शुरू हुआ ‘रेडियो शारदा’ दुनिया भर में बसे कश्मीरी पंडितों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बना. 

शोपियां के 'जामिया सिराज-उल-उलूम' मदरसे पर बैन से बवाल, कश्मीर पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

उन्होंने आगे कहा कि इसने गीत, कहानियों और परंपराओं के संरक्षण के साथ-साथ कवियों, विद्वानों और कलाकारों को मंच प्रदान किया. सिन्हा ने कहा कि इस पहल और सरकारी प्रयासों ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं. उन्होंने समुदाय के लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म एक्स पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखा, आज शाम 'द वेव्स ऑफ रेजिलियंस, स्टोरी ऑफ रेडियो शारदा' नामक पुस्तक के विमोचन में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. रेडियो शारदा के संस्थापक रमेश हांग्लू और इस पुस्तक को संकलित करने में योगदान देने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई.

शेर-ए-कश्मीर कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित सतत एवं जलवायु अनुकूल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र: नवाचार एवं नीतिगत ढांचा विषय पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया. 

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों और अन्य हितधारकों से जलवायु अनुकूलता विकसित करने और सतत कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों को रूपांतरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया.

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस लड़ाई में अग्रणी है और 2024-25 में कृषि उत्पादन 357 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2023-24 की तुलना में 25 मिलियन टन अधिक है, जिसमें बागवानी का उत्पादन 362 मिलियन टन रहा, उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण भी शामिल है.

CM उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, 'आपको मामा...'

और पढ़ें
Published at : 29 Apr 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS JAMMU NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'पंडित समुदाय ने नरसंहार और...', कश्मीरी पंडितों को लेकर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'पंडित समुदाय ने नरसंहार और...', कश्मीरी पंडितों को लेकर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
जम्मू और कश्मीर
शोपियां के 'जामिया सिराज-उल-उलूम' मदरसे पर बैन से बवाल, कश्मीर पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा
शोपियां के 'जामिया सिराज-उल-उलूम' मदरसे पर बैन से बवाल, कश्मीर पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, 'आपको मामा...'
CM उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, 'आपको मामा...'
जम्मू और कश्मीर
AAP विधायक मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से राहत, PSA के तहत हिरासत रद्द
AAP विधायक मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से राहत, PSA के तहत हिरासत रद्द
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Rating: ईरान संग जंग छेड़कर ट्रंप कर बैठे अपना तगड़ा नुकसान, सर्वे में हुआ खुलासा, अब पीटेंगे अपना सिर
ईरान संग जंग छेड़कर ट्रंप कर बैठे अपना तगड़ा नुकसान, सर्वे में हुआ खुलासा, अब पीटेंगे अपना सिर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
बॉलीवुड
'5 मिनट शादी में जाकर कमा लूंगा...', 6 साल में बनी महाफ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान ने नहीं ली 95 लाख फीस
'5 मिनट शादी में...', 6 साल में बनी महाफ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान ने नहीं ली 95 लाख फीस
ऑटो
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
फूड
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
Results
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget