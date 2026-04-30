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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: भाषा विवाद के बीच इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ FIR, अलगाववादी नेता का शेयर किया था वीडियो

कश्मीर: भाषा विवाद के बीच इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ FIR, अलगाववादी नेता का शेयर किया था वीडियो

Jammu Kashmir Language Controversy: भाषा विवाद के बीच इल्तिजा मुफ्ती पर केस दर्ज किया गया है. उन्होंने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का वीडियो शेयर किया था.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Apr 2026 11:11 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में उर्दू भाषा के लिए चल रही लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस के साइबर सेल ने एक मृत अलगाववादी नेता के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में इल्तिजा मुफ्ती और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.   

इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित अलगाववादी समर्थक सामग्री के संबंध में दर्ज की गई है, जिसका संबंध मारे गए अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से है.

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इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ केस दर्ज

इल्तिजा मुफ्ती द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में सैयद अली शाह गिलानी  को दिखाए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अलगाववादी सामग्री को लेकर एफआईआर संख्या 11 दर्ज की गई है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है.

उन्होंने बताया कि एफआईआर में ऑनलाइन सामग्री साझा करने या फैलाने में शामिल अन्य अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि वीडियो के पीछे के इरादे और व्यापक प्रसार का पता लगाने के लिए कश्मीर साइबर पुलिस द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई है. 

इल्तिजा मुफ्ती ने शेयर किया गिलानी का वीडियो

इल्तिजा मुफ्ती ने सैयद अली शाह गिलानी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं गिलानी साहब की विचारधारा से सहमत न भी होऊं, लेकिन उर्दू के महत्व पर जोर देते हुए उनका यह पुराना वीडियो अन्य कारणों के साथ-साथ काफी तर्कसंगत लगता है. इसे देखना सार्थक होगा.

सीएम उमर अब्दुल्ला पर उर्दू को मिटाने का आरोप

इल्तिजा मुफ्ती ने बुधवार (29 अप्रैल) को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर के साझा इतिहास से उर्दू भाषा को मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राजस्व विभाग ने जुलाई 2025 में प्रणाली से उर्दू को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. 

उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार, जम्मू-कश्मीर में समाज और समुदाय के हर वर्ग की भाषा उर्दू को धीरे-धीरे व्यवस्था से हटाने की कोशिश कर रही है.

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Published at : 30 Apr 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
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