लद्दाख में टूटा पर्यटन का रिकॉर्ड, 8 महीने में पहुंचे 4.05 लाख पर्यटक

लद्दाख के टूरिज़्म में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है. 2026 के पहले आठ महीनों में पर्यटकों की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस केंद्र शासित प्रदेश को भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर नई पहचान दिलाई है.

लद्दाख सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2026 के बीच लद्दाख में 4,05,085 पर्यटक आए. यह संख्या 2025 में आए कुल पर्यटकों (3,35,872) से ज़्यादा है और यह पिछले साल के कुल आंकड़ों के मुकाबले 20.61% की बढ़ोतरी दिखाती है. 2026 के अभी चार महीने बाकी हैं, इसलिए लेह के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि पर्यटकों के आने के मामले में यह साल बहुत शानदार रहेगा.

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जनवरी से अगस्त तक दो लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे

ये आंकड़े टूरिज़्म में आए ज़बरदस्त उछाल को दिखाते हैं. 2025 और 2026 के पहले आठ महीनों में पर्यटकों की संख्या की तुलना करने पर पता चलता है कि जनवरी से अगस्त 2025 के बीच लद्दाख में 2.69 लाख पर्यटक आए थे, जो जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान बढ़कर 4.05 लाख हो गए. यह 50.37% की बढ़ोतरी है. अगर अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में आए पर्यटकों की संख्या की तुलना करें, तो अगस्त 2025 में 45,201 पर्यटक आए थे, जबकि अगस्त 2026 में कुल 74,753 पर्यटक आए.यह 65.38% की बढ़ोतरी है, अच्छी बात यह है कि लद्दाख में न सिर्फ़ भारतीय पर्यटकों की संख्या में उछाल आया है, बल्कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

25 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल

जनवरी-अगस्त 2025 के बीच लद्दाख में 25,082 विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि जनवरी-अगस्त 2026 में यह संख्या बढ़कर 33,346 हो गई, जो 32.95% की बढ़ोतरी है. अगस्त 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए. कुल 10,075 अंतरराष्ट्रीय यात्री. यह संख्या अगस्त 2025 में आए 8,148 पर्यटकों की तुलना में काफी ज़्यादा है.

एलजी वीके सक्सेना ने बताया उत्साहजनक उपलब्धि

लद्दाख के LG विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर लिखा, "पर्यटन में साल-दर-साल हुई यह बढ़ोतरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के विज़न, केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगातार ज़ोर देने और लद्दाख में पर्यटन-अनुकूल पॉलिसी फ्रेमवर्क का नतीजा है."

लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आठ महीनों में ही पिछले साल के कुल पर्यटकों की संख्या को पार कर लेना एक उत्साहजनक उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लद्दाख का दीर्घकालिक विज़न टिकाऊ, ज़िम्मेदार और साल भर चलने वाले पर्यटन पर केंद्रित है.

उन्होंने कहा, "त्योहार, खेल आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम लद्दाख के पर्यटन कैलेंडर को पारंपरिक गर्मी के मौसम से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे युवाओं, उद्यमियों, होमस्टे चलाने वालों, कारीगरों, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय समुदायों के लिए रोज़गार के ज़्यादा स्थिर अवसर पैदा हो रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा कि 'शोल्डर' और 'ऑफ-सीज़न' महीनों के दौरान कम हवाई किराए, किफायती रहने की जगह और कम भीड़-भाड़ का फ़ायदा भी पर्यटकों को मिलता है.

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