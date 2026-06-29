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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPangong Lake News: पैंगोंग झील और वाइल्डलाइफ इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से गाड़ियां चलाने वालों पर एक्शन, लगा भारी जुर्माना

Pangong Lake News: पैंगोंग झील और वाइल्डलाइफ इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से गाड़ियां चलाने वालों पर एक्शन, लगा भारी जुर्माना

Ladakh News: लद्दाख प्रशासन ने पैंगोंग झील और सुरक्षित वाइल्डलाइफ इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से गाड़ियां चलाने वालों वाहन चालकों पर कार्रवाई जारी है. नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 29 Jun 2026 08:29 AM (IST)
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लद्दाख इलाके के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए, प्रशासन ने उन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है, जो पैंगोंग झील और दूसरे सुरक्षित वाइल्डलाइफ इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से गाड़ियाँ चलाते हुए पाए जाते हैं.

पिछले हफ्ते ABP न्यूज़ ने लद्दाख के चुशुल इलाके में ऐसी ही एक घटना की रिपोर्ट दी थी, जहां हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक "टोयोटा फॉर्च्यूनर" गाड़ी को वाइल्डलाइफ अधिकारियों ने जब्त कर लिया था और ड्राइवर को वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी इलाके में इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

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पर्यटकों पर लगा दो लाख रुपये जुर्माना

अब अपनी तरह की पहली कार्रवाई में, लद्दाख प्रशासन ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन (पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों) में ऑफ-रोडिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत चार पर्यटकों पर कुल ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है.
यह कार्रवाई वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के निर्देशों पर की है, जिन्होंने पर्यटकों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने और लद्दाख के नाजुक पर्यावरण का सम्मान करने की अपील की है.

वाहन मालिकों पर लगा तगड़ा जुर्माना

अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चार गाड़ी मालिकों पर वाइल्डलाइफ़ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत ₹50,000-₹50,000 का जुर्माना लगाया गया. ये लोग पैंगोंग झील, चांगथांग और नुब्रा वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी जैसे सुरक्षित इलाकों में गाड़ी चलाते हुए दोषी पाए गए थे. उनकी गाड़ियाँ ज़ब्त कर ली गईं और जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया.

नियमों के उल्लंघन के बाद की गई कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई रूटीन पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर निगरानी के दौरान पकड़े गए नियमों के उल्लंघन के बाद की गई. ये घटनाएं पैंगोंग झील के किनारे मेराक और लुकुंग, हानले में नुरबू ला और नुब्रा घाटी में सुमुर से सामने आईं.

स्टंट से नाजुक हैबिटैट को पहुंचा नुकसान

हाल के मामलों में से एक में, 23 जून को मेराक के पास पैंगोंग झील के पानी में स्टंट करने के लिए एक महिंद्रा थार चलाई जा रही थी, जिससे नाजुक हैबिटैट को नुकसान पहुंचा और झील प्रदूषित हुई. एक दूसरे मामले में, चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के अंदर लुकुंग के पास एक हुंडई क्रेटा को ऑफ़-रोडिंग करते हुए पकड़ा गया.

अधिकारियों ने एक महिंद्रा थार के खिलाफ भी कार्रवाई की, जिसे काराकोरम (नुब्रा-शायोक) वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के अंदर एक धारा (स्ट्रीम) से गुजरते हुए फिल्माया गया था, और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के खिलाफ भी, जिसे कथित तौर पर चांगथांग कोल्ड डेज़र्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के अंदर तिब्बती गजेल का पीछा करते हुए नुरबू ला के पास ऑफ-रोड चलाया गया था. 

लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने कहा कि लद्दाख देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्यटकों, एडवेंचर के शौकीनों और गाड़ी मालिकों को संरक्षित वन्यजीव इलाकों में जाने या इलाके के नाज़ुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचाने से बचना चाहिए.

संरक्षित इलाकों के अंदर ड्राइविंग अपराध

उन्होंने चेतावनी दी कि संरक्षित इलाकों के अंदर या उनके आस-पास ऑफ-रोड ड्राइविंग करना वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत सज़ा-योग्य अपराध है. उन्होंने कहा कि लद्दाख की बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों को बचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Published at : 29 Jun 2026 08:29 AM (IST)
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