जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में 2.3 किलो हेरोइन के साथ महिला ड्रग पेडलर गिरफ्तार, तीन आरोपी फरार

जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग जिलों में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को कुपवाड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. 'वार ऑन ड्रग्स' अभियान के तहत पुलिस ने 2.3 किलोग्राम हेरोइन जैसे मादक पदार्थ के साथ एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुपवाड़ा पुलिस की टीम ने गुलगाम क्षेत्र के मगराय मोहल्ला के पास नाका/चेकिंग अभियान के दौरान वाहन संख्या जेके09सी-1178 को जांच के लिए रोका. इस दौरान वाहन में सवार एक महिला यात्री के हाव-भाव संदिग्ध पाए गए. इसी बीच, वाहन चालक सहित दो अन्य सवार मौके से वाहन लेकर फरार हो गए, जबकि महिला को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया.

पुलिस ने जब महिला की तलाशी ली, तो उसके पास से 2.3 किलोग्राम हेरोइन जैसी मादक पदार्थ बरामद की गई. बरामदगी के बाद महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. इस संबंध में एफआईआर संख्या 13/2026 को पुलिस थाना कुपवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/29 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कुपवाड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए लिखा, "कुपवाड़ा पुलिस ने गुलगाम नाके पर एक महिला ड्रग पेडलर को पकड़ा और उसके पास से 2.3 किलो हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया. एफआईआर दर्ज कर ली गई है; फरार आरोपी की तलाश जारी है."

ड्रग तस्करों के खिलाफ आक्रामक अभियान

जम्मू-कश्मीर पुलिस ड्रग तस्करों, ड्रग पेडलर्स और हवाला मनी रैकेट और अन्य गैर-कानूनी वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत पुलिस गैर-कानूनी गतिविधियों से उत्पन्न धन से बनाई गई संपत्तियों को भी अटैच करती है. ऐसी संपत्तियों को कानून की अदालत से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद अटैच किया जाता है.

यह गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता है.