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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख

जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख

कुपवाड़ा स्थित ऐतिहासिक 'दार-उल-मोमिनात मदरसा' (धार्मिक शिक्षण संस्थान/दरसगाह) एक भीषण आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया. हालांकि, अग्निकांड में जनहानि की खबर नहीं है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Oct 2026 10:06 PM (IST)
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उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा अग्निकांड का बड़ा मामला सामने आया है. कुपवाड़ा जिले में कराह के दूर-दराज सीमावर्ती इलाके 'कंडी' में स्थित ऐतिहासिक 'दार-उल-मोमिनात मदरसा' (धार्मिक शिक्षण संस्थान/दरसगाह) एक भीषण आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया. यह भयानक आग रात के समय लगी और देखते ही देखते दशकों पुरानी लकड़ी की इस प्रतिष्ठित इमारत को अपनी चपेट में लेकर राख कर दिया.

आग ने उस दरसगाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जो 30 से ज़्यादा सालों से स्थानीय छात्रों के लिए इस्लामी शिक्षा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और पढ़ाई-लिखाई का एक अहम केंद्र रहा था. इमारत और उसमें मौजूद सामान के आग की भेंट चढ़ने और लाखों रुपये के आर्थिक नुकसान से स्थानीय समुदाय सदमे में है.

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सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

वहीं अग्निकांड की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई.आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोग और भारतीय सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने मिलकर आग बुझाने का काम किया और आग पर काबू पा लिया, जिससे कंडी गाँव में पास ही स्थित रिहायशी मकानों तक आग को फैलने से रोका जा सका.

आगजनी की घटना में नहीं हुई जनहानि

हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और न ही कोई घायल हुआ. छात्र और स्टाफ सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं.स्थानीय राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हालांकि, कुपवाड़ा अग्निकांड पर जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से बयान सामने नहीं आया है. अग्निकांड के कारणों की जांच जारी है. अग्निकांड का वीडियो भी सामने आया है, जो भयावह है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है. अच्छी बात यह है कि घटना में जनहानि नहीं हुई.

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Published at : 03 Oct 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Kupwara News JAMMU KASHMIR NEWS
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