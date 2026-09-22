किश्तवाड़ नाबालिग रेप केस: जम्मू सरकार ने आरोपी टीचर को निकाला

जम्मू-कश्मीर सरकार ने भारत के संविधान के आर्टिकल 311(2)(b) के तहत ग्रेड-II के शिक्षक खालिद हुसैन को सरकारी नौकरी से निकाल दिया है. किश्तवाड़ जिले में POCSO एक्ट और BNS के तहत आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है.

इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. आरोपी को एक नाबालिग छात्रा के रेप और हत्या के मामले में मुख्य दोषी पाया गया है. शिक्षक ने छात्रा का रेप किया था और बाद में अबॉर्शन की नाकाम कोशिश के बाद उसकी मौत हो गई थी.

शिक्षा मंत्री ने कहा- सबसे जरूरी बच्चों की सुरक्षा

शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने एक्स पर बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश जारी किया, जिसका मकसद सभी किशोर छात्रों को सुरक्षा देना है. सकीना ने लिखा, 'हमारे बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है. स्कूल भरोसे की जगह होते हैं, और जो कोई भी उस भरोसे को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक, सरकार ने किश्तवाड़ में एक नाबालिग लड़की से जुड़े भयानक मामले में कड़ा फैसला लिया है.'

सकीना ने लिखा कि POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी को आर्टिकल 311(2)(b) के तहत सरकारी नौकरी से बर्खास्त करना, हर बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है. हर बच्चा सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित स्कूल और माहौल पाने का हकदार है. कोई समझौता नहीं. कोई रियायत नहीं.

सरकारी आदेश में क्या कहा गया?

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 21 सितंबर को जारी सरकारी आदेश संख्या 3880JK(Edu) के अनुसार, हुसैन किश्तवाड़ जिले के जोन इंदरवाल में गुरिनल्ला के बुमलपोरा स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में तैनात थे. आदेश में कहा गया है कि आरोपी टीचर और सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 61(2), 65(1), 90, 91 और 92 और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धाराओं 4, 6, 8, 10 और 17 के तहत दर्ज किया गया था. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद, हुसैन की गतिविधियों के लिए उन्हें कड़ी सजा देना जरूरी समझा गया.

सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित

आदेश में आगे कहा गया है कि सक्षम अधिकारी ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला किया, जिससे वो आमतौर पर भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाते हैं. इसमें J&K सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 30(viii) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 311(2)(b) का इस्तेमाल किया गया. इसमें कहा गया कि जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था और इस मामले को 'सबसे दुर्लभ मामलों' (rarest of the rare cases) की श्रेणी में रखा गया. बर्खास्तगी का आदेश आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया. इस आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर/सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने हस्ताक्षर किए.

इस बीच, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि BNS और POCSO मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है. विभाग ने यह तय किया कि मामले की परिस्थितियों में नियमित विभागीय जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था. J&K सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और स्कूल स्टाफ की कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चत्रू इलाके की एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा से जुड़ा है. उसके स्कूल के हेडमास्टर खालिद हुसैन शेख ने कई बार उसका रेप किया, जिससे वो गर्भवती हो गई और 20 अगस्त, 2026 को गर्भपात की एक असफल प्रक्रिया के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई.

इस भयानक अपराध ने चेनाब घाटी और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है. इससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है और दोषी को मौत की सजा देने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. पीड़िता गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुमलपोरा (गुरिनाला, इंदरवाल ज़ोन) में पांचवीं कक्षा की छात्रा थी और गुर्जर-बकरवाल समुदाय से थी. इस छात्रा के साथ उसके टीचर ने कई महीनों तक यौन शोषण किया. 20 अगस्त, 2026 को गैर-कानूनी या जबरदस्ती गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान जटिलताएं पैदा हुईं, जिससे इमरजेंसी मेडिकल इलाज के लिए ले जाते समय नाबालिग की मौत हो गई.

आरोपियों के खिलाफ एक्शन

पुलिस द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने इस अपराध और बाद में इसे छिपाने की कोशिशों के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें मुख्य आरोपी टीचर और किश्तवाड़ ज़िला अस्पताल की एक महिला मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर/नर्स शामिल हैं. व्यापक जन-आक्रोश और निष्पक्ष जांच की राजनीतिक मांगों के बाद, इस मामले की जांच आधिकारिक तौर पर J&K पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई. इस मामले में आपराधिक जांच और ट्रायल संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा तय कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है.