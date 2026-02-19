किश्तवाड़: प्रशासन के ऑर्डर के बाद बढ़ा तनाव, रमजान में खुलेआम चंदा इकट्ठा करने पर लगाई रोक

जम्मू और कश्मीर के सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव किश्तवाड़ जिले में जिला प्रशासन के ऑर्डर के बाद तनाव बढ़ गया है. प्रशासन ने रमजान के महीने में लोगों या ऑर्गनाइजेशन के खुलेआम डोनेशन इकट्ठा करने पर रोक लगा दी है. किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा ने रमजान-2026 के पवित्र महीने के दौरान डोनेशन इकट्ठा करने को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए एक डिटेल्ड आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या ऑर्गनाइजेशन संबंधित अधिकारियों से पहले से मंजूरी लिए बिना चंदा इकट्ठा नहीं करेगा.

जिला प्रशासन ने जारी किया ये आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के सेक्शन 163 के तहत जारी ऑर्डर के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी या कमेटी संबंधित कानूनों के तहत वैलिड रजिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़, इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ (प्रेसिडेंट मजलिस शूरा कमेटी), या संबंधित तहसीलदारों से पहले से लिखित मंजूरी के बिना पैसा, सामान या डिजिटल मोड में डोनेशन इकट्ठा नहीं किया जाएगा.

आदेश में कहा गया है कि रमजान के दौरान जकात और सदका पवित्र धार्मिक रीति-रिवाज हैं, लेकिन भलाई और धार्मिक कामों के लिए दिए गए पब्लिक चंदे का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत जानकारी को गंभीरता से लिया जाएगा.

सभी संस्थाओं को रिकॉर्ड रखने का निर्देश

सभी फंडरेजिंग संस्थाओं को कलेक्शन और खर्च का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है. कोई भी व्यक्ति जो बिना सही पहचान, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और ऑथराइज्ड रसीद बुक के डोनेशन लेते हुए पाया गया, उसे अनऑथराइज्ड माना जाएगा.

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डोनेशन लेने के लिए जबरदस्ती के तरीकों, आने-जाने वालों को परेशान करने या पब्लिक के आने-जाने में रुकावट डालने पर भी रोक लगा दी है. सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वे जनता को गाइड करने के लिए जिले में चल रहे असली रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्टों की लिस्ट पांच दिनों के अंदर पब्लिश करें.

धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

धोखाधड़ी या संदिग्ध फंडरेजिंग एक्टिविटी की रिपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस हेल्पलाइन (9484217492 / 01995-259555 / 9906154100) एक्टिवेट की गई है. किश्तवाड़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी SDM/तहसीलदारों को आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है.

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNSS) 2023 और दूसरे लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और पूरे पवित्र महीने रमजान–2026 तक लागू रहेगा.