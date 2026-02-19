जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने सरकारी अधिकारियों को धार्मिक मामलों में दखल देने के खिलाफ सख्ती दिखाई है. डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि आस्था के मामलों को संवेदनशीलता और संयम से संभाला जाना चाहिए. सुरिंदर चौधरी ने यह बात किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के उस ऑर्डर के जवाब में कही, जिसमें धार्मिक संस्थाओं को डोनेशन लेने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन से पहले मंजूरी लेने का निर्देश दिया गया था. इस ऑर्डर के बाद कुछ जगहों पर तनाव फैल गया था. जिस पर डिप्टी सीएम ने धार्मिक संस्थाओं के साथ डील करते समय सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया.

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से क्या कहा?

डिप्टी सीएम सुरिंदर चौरी ने अधिकारियों को चेतावी दी. उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने अंदरूनी मामले और स्थापित रीति-रिवाज होते हैं. सुरिंदर चौधरी ने आगे कहा कि अधिकारियों को ऐसे मामलों में गैर-जरूरी दखल से बचना चाहिए.

उन्होंने कहा, “यह एक नई दुनिया है, और नए अधिकारी हैं. जब आपके हाथ में पावर होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं,” डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अधिकार का इस्तेमाल संवैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सीमाओं के अंदर ही किया जाना चाहिए.

अधिकारियों को दी यह नसीहत

डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए कमिटेड है. उन्होंने आगे कहा कि मगर ऐसे मकसद ऐसे कामों की ओर नहीं ले जाने चाहिए, जिन्हें धार्मिक आजादी पर दखल माना जा सकता है. डिप्टी सीएम ने दोहराया कि अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे पहले से चली आ रही धार्मिक परंपराओं में बिना किसी रुकावट के कानून के दायरे में काम करेंगे.

किश्तवाड़ डीएम ने जारी किया आदेश

बता दें कि किश्तवाड़ जिलाधिकारी ने पवित्र रमजान का महीने शुरू होते ही अपना आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में पंकज कुमार शर्मा ने रमजान के दौरान चंदा इकट्ठा करने को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए एक डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या ऑर्गनाइजेशन संबंधित अधिकारियों से पहले से मंजूरी लिए बिना चैरिटी इकट्ठा नहीं करेगा.

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी या कमेटी संबंधित कानूनों के तहत वैलिड रजिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़, इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ (प्रेसिडेंट मजलिस शूरा कमेटी), या संबंधित तहसीलदारों से पहले से लिखित मंजूरी के बिना कैश, सामान या डिजिटल मोड में डोनेशन इकट्ठा नहीं करेगा.