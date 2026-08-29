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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकिश्तवाड़ रेप केस ने पकड़ा सियासी तूल, महबूबा मुफ्ती ने कर दी ये मांग

किश्तवाड़ रेप केस ने पकड़ा सियासी तूल, महबूबा मुफ्ती ने कर दी ये मांग

किश्तवाड़ के छत्रू में 15 वर्षीय आदिवासी छात्रा के रेप और हत्या मामले में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एलजी से क्राइम ब्रांच जांच की मांग की है. मामले में टीचर और नर्स समेत 6 गिरफ्तार हो चुके हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 29 Aug 2026 04:47 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू में एक 15 वर्षीय आदिवासी स्कूली छात्रा के साथ हुए क्रूर रेप और मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी छाई 'चिंताजनक चुप्पी' पर पीडीपी (PDP) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने इस वीभत्स अपराध को समाज की अंतरात्मा पर एक 'नासूर' बताते हुए उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा से मामले की जांच तुरंत क्राइम ब्रांच (Crime Branch) को सौंपने की कड़ी मांग की है.

पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक बेहद कड़े शब्दों वाले पोस्ट में सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा कि यह महज महिलाओं के खिलाफ एक और अपराध नहीं है, बल्कि समाज पर एक गहरा घाव है.

महबूबा ने चेतावनी देते हुए कहा, "दस दिन बीतने के बाद भी इस क्रूर अपराध पर जो चुप्पी छाई है, वह पीड़ित परिवार के दुख को और बढ़ा रही है और न्याय व्यवस्था से जनता का भरोसा तोड़ रही है." उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से सीधे दखल देने की अपील करते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है.

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रक्षक ही बना भक्षक, दर्दनाक मौत

यह पूरी घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है. छत्रू (Chhatroo) के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की एक मासूम आदिवासी छात्रा के साथ उसी के स्कूल के टीचर ने दरिंदगी की हदें पार कर दीं.

आरोपी टीचर ने उसका बार-बार यौन शोषण किया, जिससे वह 5 महीने की गर्भवती हो गई. इसके बाद आरोपी ने जबरन और गैर-कानूनी तरीके से उसका गर्भपात (Illegal Abortion) कराने की कोशिश की. इसी अवैध गर्भपात के दौरान हुई गंभीर जटिलताओं के चलते 20 अगस्त 2026 को उस मासूम ने दम तोड़ दिया.

SIT का गठन, टीचर-नर्स समेत 6 गिरफ्तार

मामले की गंभीरता और जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए किश्तवाड़ पुलिस (Kishtwar Police) एक्टिव मोड में है. पुलिस ने मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है और POCSO एक्ट, SC/ST एक्ट और नई न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR (नंबर 34/2026) दर्ज की है.

अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने अब तक इस घिनौने अपराध से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए लोगों में मुख्य आरोपी (सरकारी टीचर), उसका भाई, अस्पताल की एक नर्स और एक सफाई कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने इस गैर-कानूनी गर्भपात में आरोपी का साथ दिया था और बच्ची की जान ली.

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Published at : 29 Aug 2026 04:47 PM (IST)
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