गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीरी पंडितों की हरमुख-गंगबल यात्रा का शुभारंभ, LG बोले- विविधता में एकता की प्रतीक

कश्मीरी पंडितों की हरमुख-गंगबल यात्रा का शुभारंभ, LG बोले- विविधता में एकता की प्रतीक

कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीर की 'कैलाश मानसरोवर' यात्रा मानी जाने वाली सालाना हरमुख-गंगबल यात्रा नारनाग मंदिर से शुरू हो गई है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ कर इसे विविधता का प्रतीक बताया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Sep 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीर की 'कैलाश मानसरोवर' यात्रा मानी जाने वाली सालाना हरमुख-गंगबल यात्रा आज (18 सितंबर) सुबह गांदरबल जिले के कंगन इलाके में ऐतिहासिक नारनाग मंदिर से शुरू हुई. तीन दिन की इस यात्रा में पहाड़ी रास्तों से होकर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है. गंगबल झील की ओर बढ़ने से पहले श्रद्धालु पारंपरिक रूप से 'छड़ी पूजा' के लिए नारनाग मंदिर में इकट्ठा होते हैं.

इस सालाना यात्रा की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की. इस कार्यक्रम में राजौरी-पुंछ लोकसभा सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कंगन के विधायक मेहर अली और प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ यात्रा के लिए आए कई श्रद्धालु भी शामिल हुए.

मनोज सिन्हा ने पोस्ट कर यात्रा को बताया पवित्रता का प्रतीक

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'X' पर लिखा, 'आज गांदरबल में हरमुख-गंगबल यात्रा की शुरुआत की. यह पवित्र यात्रा पवित्रता, भक्ति और विविधता में एकता का प्रतीक है. यह अटूट आस्था की जीती-जागती मिसाल है, हमारी आत्मा को मजबूत करती है, हमें प्रकृति से जोड़ती है और आपसी सद्भाव की प्रेरणा देती है. भगवान शिव का आशीर्वाद हमें करुणा, संस्कृति और सामूहिक चेतना की ओर ले जाए.'

मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों और अन्य श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली यह धार्मिक यात्रा पवित्र गंगबल झील की ओर बढ़ती है. यह झील समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर माउंट हरमुख की तलहटी में स्थित है. 'कश्मीर का कैलाश' कहे जाने वाले माउंट हरमुख (जो 5,300 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है) और पास ही स्थित गंगबल झील—इन दोनों ही जगहों को कश्मीरी हिंदू भगवान शिव और शक्ति का निवास स्थान मानते हैं. कश्मीरी पंडित पारंपरिक रूप से इस झील को 'हरमकूट गंगा' मानकर इसकी पूजा करते हैं और यहाँ अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.

TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना

पहाड़ी दर्रे को पार कर श्रद्धालु झील के किनारे करते है 'छड़ी पूजा' 

पहाड़ी दर्रे को पार करने के बाद, श्रद्धालु झील के किनारे पारंपरिक 'छड़ी पूजा' करते हैं. इसके अलावा, वे वैदिक यज्ञ, पिंड दान और श्राद्ध जैसे पवित्र धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, जो दिवंगत पूर्वजों और परिवार के सदस्यों को समर्पित होते हैं. यह प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्ग 150 से ज़्यादा सालों तक पूरी तरह बंद रहा, लेकिन जून 2009 में 'हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट' (HGGT) और 'ऑल पार्टीज़ माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी' (APMCC) के तहत कश्मीरी पंडितों के दो समूहों ने इसे फिर से शुरू किया.

इस यात्रा के रास्ते में बहुत ज्यादा शारीरिक सहनशक्ति की जरूरत होती है और मुश्किल पहाड़ी इलाकों से गुज़रना पड़ता है. यह ट्रेक प्राचीन नारनाग मंदिर परिसर के बेस कैंप से शुरू होता है और 30 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाली पैदल यात्रा होती है. इसमें बुचारी, ट्रंकहाल और खड़ी चढ़ाई वाले यमहेयर (भगवान यम की सीढ़ी) दर्रे जैसे ऊंचे पहाड़ी रास्ते शामिल हैं.

खराब मौसम के खतरों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने रास्ते में मेडिकल सहायता टीमें, SDRF के इमरजेंसी बचाव कर्मी, पीने के पानी के स्टेशन, साफ़-सफ़ाई वाले ज़ोन और मुफ़्त कम्युनिटी किचन (लंगर) के टेंट लगाए हैं. पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ इलाके को देखते हुए, सुरक्षित रास्तों पर लगातार नज़र रखी जा रही है और पूरी यात्रा के रास्ते को स्थानीय पुलिस यूनिट, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) और भारतीय सेना की बटालियनों ने सुरक्षित किया है.

जम्मू में बर्थडे पर चेहरे पर केक लगाने से भड़का दोस्त, युवक की हत्या

Published at : 18 Sep 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना
TMC के नाम-चिह्न फ्रीज पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने साधा निशाना
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में बर्थडे पर चेहरे पर केक लगाने से भड़का दोस्त, युवक की हत्या
जम्मू में बर्थडे पर चेहरे पर केक लगाने से भड़का दोस्त, युवक की हत्या
जम्मू और कश्मीर
PM मोदी को CM उमर अब्दुल्ला ने किया बर्थडे विश, 'कुछ नहीं तो हमें...'
PM मोदी को CM उमर अब्दुल्ला ने किया बर्थडे विश, 'कुछ नहीं तो हमें...'
जम्मू और कश्मीर
PM मोदी के जन्मदिन पर J&K में जलेंगे 8.9 लाख दीये, रक्तदान शिविरों का भी आयोजन
PM मोदी के जन्मदिन पर J&K में जलेंगे 8.9 लाख दीये, रक्तदान शिविरों का भी आयोजन
Advertisement

वीडियोज

फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! Mamata के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन
Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
पंजाब
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
ओटीटी
IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी
मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 5 फिल्में, IMDb पर 8+ रेटिंग
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget