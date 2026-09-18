कश्मीरी पंडितों की हरमुख-गंगबल यात्रा का शुभारंभ, LG बोले- विविधता में एकता की प्रतीक

कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीर की 'कैलाश मानसरोवर' यात्रा मानी जाने वाली सालाना हरमुख-गंगबल यात्रा आज (18 सितंबर) सुबह गांदरबल जिले के कंगन इलाके में ऐतिहासिक नारनाग मंदिर से शुरू हुई. तीन दिन की इस यात्रा में पहाड़ी रास्तों से होकर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है. गंगबल झील की ओर बढ़ने से पहले श्रद्धालु पारंपरिक रूप से 'छड़ी पूजा' के लिए नारनाग मंदिर में इकट्ठा होते हैं.

इस सालाना यात्रा की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की. इस कार्यक्रम में राजौरी-पुंछ लोकसभा सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कंगन के विधायक मेहर अली और प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ यात्रा के लिए आए कई श्रद्धालु भी शामिल हुए.

मनोज सिन्हा ने पोस्ट कर यात्रा को बताया पवित्रता का प्रतीक

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'X' पर लिखा, 'आज गांदरबल में हरमुख-गंगबल यात्रा की शुरुआत की. यह पवित्र यात्रा पवित्रता, भक्ति और विविधता में एकता का प्रतीक है. यह अटूट आस्था की जीती-जागती मिसाल है, हमारी आत्मा को मजबूत करती है, हमें प्रकृति से जोड़ती है और आपसी सद्भाव की प्रेरणा देती है. भगवान शिव का आशीर्वाद हमें करुणा, संस्कृति और सामूहिक चेतना की ओर ले जाए.'

मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों और अन्य श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली यह धार्मिक यात्रा पवित्र गंगबल झील की ओर बढ़ती है. यह झील समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर माउंट हरमुख की तलहटी में स्थित है. 'कश्मीर का कैलाश' कहे जाने वाले माउंट हरमुख (जो 5,300 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है) और पास ही स्थित गंगबल झील—इन दोनों ही जगहों को कश्मीरी हिंदू भगवान शिव और शक्ति का निवास स्थान मानते हैं. कश्मीरी पंडित पारंपरिक रूप से इस झील को 'हरमकूट गंगा' मानकर इसकी पूजा करते हैं और यहाँ अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.

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पहाड़ी दर्रे को पार कर श्रद्धालु झील के किनारे करते है 'छड़ी पूजा'

पहाड़ी दर्रे को पार करने के बाद, श्रद्धालु झील के किनारे पारंपरिक 'छड़ी पूजा' करते हैं. इसके अलावा, वे वैदिक यज्ञ, पिंड दान और श्राद्ध जैसे पवित्र धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, जो दिवंगत पूर्वजों और परिवार के सदस्यों को समर्पित होते हैं. यह प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्ग 150 से ज़्यादा सालों तक पूरी तरह बंद रहा, लेकिन जून 2009 में 'हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट' (HGGT) और 'ऑल पार्टीज़ माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी' (APMCC) के तहत कश्मीरी पंडितों के दो समूहों ने इसे फिर से शुरू किया.

इस यात्रा के रास्ते में बहुत ज्यादा शारीरिक सहनशक्ति की जरूरत होती है और मुश्किल पहाड़ी इलाकों से गुज़रना पड़ता है. यह ट्रेक प्राचीन नारनाग मंदिर परिसर के बेस कैंप से शुरू होता है और 30 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाली पैदल यात्रा होती है. इसमें बुचारी, ट्रंकहाल और खड़ी चढ़ाई वाले यमहेयर (भगवान यम की सीढ़ी) दर्रे जैसे ऊंचे पहाड़ी रास्ते शामिल हैं.

खराब मौसम के खतरों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने रास्ते में मेडिकल सहायता टीमें, SDRF के इमरजेंसी बचाव कर्मी, पीने के पानी के स्टेशन, साफ़-सफ़ाई वाले ज़ोन और मुफ़्त कम्युनिटी किचन (लंगर) के टेंट लगाए हैं. पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ इलाके को देखते हुए, सुरक्षित रास्तों पर लगातार नज़र रखी जा रही है और पूरी यात्रा के रास्ते को स्थानीय पुलिस यूनिट, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) और भारतीय सेना की बटालियनों ने सुरक्षित किया है.

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