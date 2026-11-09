कश्मीरी पंडितों के नए घरों में दिवाली पर आफत, छत से गिरा पानी, निर्माण पर उठे सवाल

कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार पैकेज के तहत बनाए गए ट्रांजिट आवासों (अस्थायी आवासों) के सौंपे जाने के कुछ ही दिनों के भीतर इनके निर्माण की गुणवत्ता और इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

जेवन कॉलोनी की एक घटना के ऑनलाइन सामने आने के बाद, कश्मीरी पंडित समुदाय के संगठनों, स्थानीय नेताओं और वहां रहने वाले लोगों ने पानी के भारी रिसाव, बुनियादी ढांचे की अनदेखी और निर्माण में कमियों को लेकर चिंता जताई है.

नया आवास मिलते ही आईं समस्याएं

परिवारों को अपने नए आवास मिलने के कुछ ही समय बाद ये समस्याएं सामने आईं. निर्माण संबंधी ये शिकायतें दिवाली के आसपास अपने चरम पर पहुंच गईं—एक ऐसा त्योहार जिसे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की घर वापसी और उनके नए स्थानों पर बसने की खुशी में मनाया जाना था. कई परिवारों के लिए, बुनियादी ढांचे की विफलता की इस परेशान करने वाली सच्चाई ने त्योहार की खुशियों को पूरी तरह से खराब कर दिया.

घरों में पानी घुसने से संघर्ष

अपने नए घरों में चाबियां मिलने और रोशनी के त्योहार दिवाली को मनाने के बजाय, इन परिवारों को दिवाली के दिन अपना सामान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. शांतिपूर्ण ढंग से फिर से बसने की जो उम्मीदें थीं, वे गहरी परेशानी में बदल गईं, क्योंकि छतों से पानी झरने की तरह बहने लगा और अंदर की दीवारों से भी भारी रिसाव होने लगा.

जेवन में एक फ्लैट में रहने वाली शालिनी पंडिता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें छत के पंखे से पानी झरने की तरह गिरता दिख रहा है और पानी की वजह से सारा सामान खराब हो गया है.

स्थानीय निवासी शालिनी का कहना है, "यही है हमारी दिवाली. हमें जेवन कॉलोनी के तीसरे ब्लॉक में फ्लैट नंबर 23 मिला है. सुबह जब हम उठे, तो देखा कि छत के पंखे से पानी गिर रहा था." उन्होंने आगे कहा, "दिवाली मनाने के बजाय, हम अपना सामान बचाने में लगे हैं. पानी इसलिए गिर रहा है क्योंकि छत पर लगी पानी की टंकियां ओवरफ्लो हो गई हैं. इनके निर्माण की गुणवत्ता यही है."

इन इलाकों में देखी गई रिसाव की समस्या

जेवन, वांधामा और जगती जैसे इलाकों में बनी प्रवासियों के लिए ट्रांजिट कॉलोनियों में छतों से भारी रिसाव की समस्या देखी गई है. इन समस्याओं के कारण घरों के अंदर पानी भर जाता है, दीवारों में सीलन आ जाती है, और बारिश या बर्फबारी के दौरान तो स्थिति और भी खराब हो जाती है.

इन नए बने ट्रांजिट फ्लैटों में रहने आए परिवारों को सिर्फ छत से पानी टपकने की समस्या ही नहीं, बल्कि और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें ड्रेनेज सिस्टम का जाम होना, खुले सीवरों का ओवरफ्लो होना, कच्चे रास्तों का कीचड़ से भरे ऐसे रास्तों में बदल जाना जिन पर चलना मुश्किल हो, और सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली बाड़ (फेंसिंग) का अधूरा होना शामिल है.

पीडीपी नेता ने शेयर किया वीडियो

पीडीपी नेता और कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता मोहित भान ने भी यह वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच की मांग की है. मोहित ने कहा, "16 साल का इंतजार, अनगिनत गुहारें और टूटे हुए वादे. और आखिर में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को रहने के नाम पर क्या मिला? ऐसे छोटे-छोटे कमरे (जैसे कबूतरखाने), जिनकी छतों से पानी टपक रहा है. रहने के कुछ ही दिनों के भीतर सीढ़ियों और बिजली की फिटिंग से भी पानी टपकने लगा है."

उन्होंने आगे कहा कि घटिया निर्माण के कारण लोगों की जान खतरे में पड़ गई है. मोहित ने कहा, "ये तस्वीरें दिल तोड़ने वाली हैं. दिवाली के शुभ अवसर पर, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे अपने घरों के फर्श से पानी पोंछते रहे और किसी तरह अपने घरों को डूबने से बचाने की कोशिश करते रहे. ये इंसान हैं, कोई आंकड़े नहीं. इस तरह के घटिया निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही से लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती."

प्रशासन ने आपातकालीन मरम्मत के लिए बजट किया मंजूर

प्रशासन ने आपातकालीन मरम्मत के लिए बजट मंजूर किया है (जैसे प्रवासियों के आवास के रखरखाव के लिए 82 करोड़ रुपये), लेकिन कश्मीरी पंडित प्रतिनिधियों ने इन अस्थायी समाधानों को मानने से इनकार कर दिया है. वे मांग कर रहे हैं कि हाल ही में सौंपे गए सभी बहुमंजिला ब्लॉकों का एक विस्तृत और स्वतंत्र स्ट्रक्चरल ऑडिट (ढांचे की जांच) कराया जाए, ताकि वहां रहने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए बनाए गए इस ट्रांजिट आवास प्रोजेक्ट का दायरा काफी बड़ा है. इसमें श्रीनगर जिले के जेवान कॉम्प्लेक्स में 936 फ्लैट बनाए गए हैं. इसके अलावा, 2 नवंबर को कुल 1,416 फ्लैटों का उद्घाटन किया गया और उन्हें आवंटित किया गया. यह एक बड़े पुनर्वास प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है.

कश्मीर घाटी के 10 अलग-अलग जिलों में 20 अलग-अलग जगहों पर, सरकार का व्यापक लक्ष्य 6,000 स्वीकृत फ्लैटों का निर्माण पूरा करना है. इनमें से 5,200 से अधिक इकाइयों का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है. जैसे-जैसे परिवार किराए के घरों से निकलकर विशेष टाउनशिप ब्लॉकों में जा रहे हैं, आवंटित ट्रांजिट घरों की कुल संख्या लगभग 3,900 तक पहुंच गई है.

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