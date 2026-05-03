जम्मू-कश्मीर का 15 साल का सिंगर बना इंटरनेट स्टार, रसिक के गाने को मिले 30 मिलियन व्यूज

सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो सबको एक बराबर कर देता है. कुछ लोगों के लिए यह जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल सकता है, तो दूसरों के लिए यह जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है. ऐसा ही कुछ उत्तरी कश्मीर के अशांत रफीआबाद इलाके के एक किशोर के साथ हुआ. जिसने एक मशहूर बॉलीवुड गाने को अपनी आवाज में गाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

उत्तरी कश्मीर के रफीआबाद इलाके के हाचेपोरा गांव के रहने वाले 15 साल के रसिक अहमद मीर, जो 9वीं क्लास के छात्र हैं. उनके लिए यह कोई स्टूडियो परफॉर्मेंस या रियलिटी शो नहीं था, बल्कि एक स्मार्टफोन पर की गई एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी और यह उनका 51वां प्रयास था. जिसने उनकी मीठी आवाज और हुनर को दुनिया के सामने ला दिया.

30 मिलियन व्यूज के साथ रसिक के वीडियो ने मचाई धूम

रसिक ने अपने पिछले 50 वीडियो क्लिप्स की तरह ही इस गाने का एक क्लिप भी अपलोड किया और सो गया. लेकिन जब उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि इंस्टाग्राम पर उसका गाना धूम मचा रहा है. उसे 3 करोड़ (30 मिलियन) से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे और वह भी उसी गाने पर, जिसे उसने अपने पिछले 50 वीडियो क्लिप्स के बाद, जिन्हें मुश्किल से ही कोई देख रहा था, बस यूं ही अपलोड कर दिया था.

जिस गाने ने उसकी किस्मत बदल दी, वह बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का एक गाना था. कुछ ही दिनों में, व्यूज की संख्या करोड़ों में पहुंच गई. लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला, जब पंजाबी गायिका जैस्मिन सैंडलस ने खुद उसके पोस्ट पर कमेंट किया. रसिक ने ABP न्यूज को बताया कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसे इतने सारे व्यूज मिलेंगे. जब मैं अपने पिता को एक कश्मीरी गाना सुना रहा था, तो मेरे भाई ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो (रील) डालना चाहिए. पहली बार अपलोड करने पर तो मुश्किल से ही किसी ने ध्यान दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वीडियो डालता रहा. मैंने लगभग 50 वीडियो डाले यह 50वां या शायद 51वां वीडियो था जिसने सब कुछ बदल दिया. उसका बड़ा भाई, जिसने सबसे पहले उसके हुनर को पहचाना था. आज भी उसका सबसे बड़ा हौसला बढ़ाने वाला है.

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रसिक की इंडियन आइडल के मंच पर गाने की है इच्छा

रसिक कहता है कि उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, इसलिए मुझे गाना जारी रखना चाहिए. रसिक उस असली कलाकार का भी शुक्रगुजार है, जिसका गाना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया. वह कहता है कि मुझे खुद हैरानी हो रही है कि मैं सोशल मीडिया पर इतना मशहूर कैसे हो गया. हर जगह, लोग और रिश्तेदार इस वायरल गाने के बारे में जानने के लिए मेरे परिवार को फोन कर रहे हैं. इससे गाने के प्रति मेरा अपना जुनून भी और बढ़ गया है, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई सबसे पहले है. मेरा यह भी सपना है कि मुझे भारत के सबसे बड़े म्यूजिकल प्लेटफॉर्म 'इंडियन आइडल' पर गाने का मौका मिले. ‘मुझे उम्मीद है कि एक दिन अपने परिवार के सहयोग से, मैं निश्चित रूप से वहां पहुंचूंगा और अपने कश्मीर का प्रतिनिधित्व करूंगा.’

कश्मीर में रसिक की कहानी ने जोड़ा नया अध्याय

रसिक का यह उभार इसलिए भी ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि वह एक ऐसे दूरदराज के गांव से आता है जहां संगीत सिखाने वाला कोई औपचारिक संस्थान नहीं है. यहां तक कि वाद्ययंत्र भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं. उसकी स्वाभाविक प्रतिभा, जुनून और भाई के प्रोत्साहन ने ही उसे यहां तक पहुंचाया है. पिछले साल, कश्मीर और संगीत-बॉलीवुड के रिश्ते ने एक नई ऊंचाई छुई. इसका श्रेय कश्मीर के दो नए संगीतकारों फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी को जाता है. मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ में अपने रोमांटिक गाने से उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया. इस गाने ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और दुनिया भर में करोड़ों की कमाई की. अब, संगीत सिखाने वाले किसी स्कूल से वंचित एक गांव का रहने वाला, नौवीं कक्षा का एक लड़का जिसके वीडियो को 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस कहानी में अपना एक नया अध्याय जोड़ रहा है.

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