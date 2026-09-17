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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़

कश्मीर की गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़

उत्तरी कश्मीर में बुधवार को गुरेज घाटी के ऊंचे इलाकों में पहली बर्फबारी हुई. बर्फबारी के चलते काबुल गली का पहाड़ी इलाका सफेद चादर से ढक गया और मौसम में तेजी से गिरावट देखने को मिला.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 17 Sep 2026 04:29 PM (IST)
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उत्तरी कश्मीर में बुधवार (16 सितंबर) को गुरेज घाटी के ऊंचे इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई. तुलायल घाटी स्थित काबुल गली में ताजा बर्फ की परत जम गई, जिसके बाद मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला. बर्फबारी के चलते काबुल गली का पहाड़ी इलाका सफेद चादर से ढक गया और दूर-दराज स्थित यह क्षेत्र सर्दियों के रंग में नजर आने लगा.

ताजा बर्फबारी के साथ गुरेज घाटी में तापमान में गिरावट 

ताजा बर्फबारी के साथ ही गुरेज घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई. तुलायल की ऊंचाई पर स्थित काबुल गली गुरेज के उन इलाकों में शामिल है, जहां मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है. इतनी ऊंचाई पर मौसम की पहली बर्फबारी को आम तौर पर इलाके में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने का संकेत माना जाता है.

बर्फबारी ने तुलायल घाटी के प्राकृतिक नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है. यह इलाका अपने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और सुंदर प्राकृतिक परिवेश के लिए जाना जाता है. ताजा सफेद बर्फ की परत ने ऊंचाई वाले हरे-भरे इलाकों को सर्दियों जैसा रूप दे दिया है.

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स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की दी गई सलाह

इस बीच, ऊंचे इलाकों में बदलते मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासकर पहाड़ी इलाकों से गुजरने की योजना बना रहे लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है. मौसम की पहली बर्फबारी ने उत्तरी कश्मीर के ऊंचे और दूर-दराज इलाकों में शामिल गुरेज घाटी में आने वाली सर्दियों की ओर लोगों का ध्यान खींचा है.

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Published at : 17 Sep 2026 04:23 PM (IST)
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