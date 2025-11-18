हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमहिलाओं को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन कट्टरपंथी मॉड्यूल पर कार्रवाई, डॉक्टर दंपती के ठिकानों पर छापेमारी

Jammu-Kashmir: पुलिस की CIK ने महिलाओं को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की. श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापेमारी की गई है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 18 Nov 2025 03:03 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) शाखा ने महिलाओं को निशाना बनाकर चल रहे ऑनलाइन भर्ती और कट्टरपंथीकरण नेटवर्क के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है. फरीदाबाद और कश्मीर में जैश मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद मंगलवार (18 नवंबर) सुबह तड़के घाटी के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई.

नए भर्ती मामले को लेकर कई शहरों में छापे

सुबह-सुबह एक साथ चलाए गए इस अभियान के तहत श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम जिलों के कई ठिकानों पर तलाशी ली गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये छापेमारी एक नए दर्ज मामले से जुड़ी है जिसमें महिलाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है.

डॉक्टर दंपति के घर पर छापा

छापों का मुख्य फोकस कुलगाम और अनंतनाग रहे. बुगाम गांव में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. उमर फारूक भट और उनकी पत्नी शहजादा से जुड़े ठिकानों पर विस्तार से तलाशी ली गई. टीमों ने घर और आसपास के परिसर से संदिग्ध किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं.

इसके अलावा, श्रीनगर के शिरीन बाग स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और एसएमएचएस अस्पताल में भी तलाशी की गई. सभी छापे अदालत से मिले तलाशी वारंट के आधार पर किए गए.

जैश और दुख्तरान-ए-मिल्लत के बीच कनेक्शन उजागर

सीआईके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद और प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत के बीच एक "महत्वपूर्ण कड़ी" सामने आई है. दुख्तरान-ए-मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी 2018 से जेल में है, लेकिन जांचकर्ताओं का दावा है कि उसकी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश हो रही थी.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर दंपति कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर कश्मीर में महिलाओं को भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलने के नेटवर्क में शामिल थे. शहजादा पर आरोप है कि उसे दुख्तरान-ए-मिल्लत की गतिविधियों को जमीन पर दोबारा खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.

डार्क वेब के जरिए चल रहा था कट्टरपंथी नेटवर्क

सीआईके ने एक ऐसे ऑनलाइन मॉड्यूल का भी पता लगाया है जो डार्क वेब और ओजीडब्ल्यू (OGW) नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था. यह मॉड्यूल खासतौर पर महिलाओं को टारगेट कर कट्टरपंथी कंटेंट भेजता था. तलाशी के दौरान महिलाओं पर प्रभाव डालने वाले जिहादी साहित्य और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री बरामद हुई है.

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी अभी जारी है और कुछ संवेदनशील सुराग हाथ लगे हैं. पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. जाँच पूरी होने के बाद पूरे मॉड्यूल और नेटवर्क की तस्वीर सामने आएगी.

यह कार्रवाई साफ दिखाती है कि सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में महिलाओं के माध्यम से चलाए जा रहे नए ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण मॉडल को लेकर बेहद सतर्क हैं और इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटी हैं.

Published at : 18 Nov 2025 03:03 PM (IST)
JAMMU KASHMIR NEWS CIK
