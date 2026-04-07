दक्षिण कश्मीर में सोमवार (6 अप्रैल) को शोपियां और कुलगामक के जिलों के कई गांवों में अचानक और जोरदार ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब के बागों को भारी नुकसान पहुंचा है. यह नुकसान ऐसे समय में हुआ है जब पेड़ों पर फूल आ रहे थे, जो कि फसल के लिए एक बहुत ही अहम चरण होता है. इस नुकसान से बागवान बहुत परेशान हैं, वे न केवल सरकार से तुरंत दखल देने की मांग कर रहे हैं, बल्कि मुआवजा भी मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में तो 90% तक फसल बर्बाद हो गई है.

45 मिनट तक चली ओलावृष्टि ने कई जिलों को चपेट में लिया

यह ओलावृष्टि लगभग 45 मिनट तक चली और इसने फीरिपोरा, मांडुजन, पुडसू, सैदपोरा, आदिजन, कांजीउलर, निहामा, रामहामा, डीएच पोरा, मंजगाम, चोगलपोरा, रामभमा, लाडगू, समनू और बाथीपोरा जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया. ओलों की मार से पेड़ों के नाज़ुक फूल झड़ गए, जिससे इस साल फसल बर्बाद होने का डर पैदा हो गया है. स्थानीय सेब बागवान इस स्थिति को बहुत ही चिंताजनक बता रहे हैं. उनका कहना है कि ओलावृष्टि के लिए इससे बुरा समय हो ही नहीं सकता था.

शोपियां के एक बागवान ने कहा, 'अभी पेड़ों पर फूल आ रहे हैं, और यह फलों के बनने के लिए बहुत ही अहम समय होता है. अगर फूलों पर ओले गिरते हैं, तो वे बच नहीं पाते. ऐसे में फसल के दोबारा ठीक होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है.'

ओलावृष्टि से अगले साल की फसल भी हो सकती है प्रभावित

कुलगाम के एक और बागवान ने भी ऐसी ही चिंता जाहिर की और भारी नुकसान का अंदाजा लगाया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि लगभग 90 प्रतिशत फूल बर्बाद हो गए हैं. ओलावृष्टि लगभग 20 मिनट तक जारी रही, और इसका असर न केवल इस साल की फसल पर पड़ेगा, बल्कि अगले साल की फसल भी इससे प्रभावित हो सकती है.' बागवानों का कहना है कि फूलों का आना ही यह तय करता है कि फसल कितनी होगी. अगर इस चरण में कोई नुकसान होता है, तो उसका सीधा मतलब है कि फसल का उत्पादन कम हो जाएगा.

डीएच पोरा के एक और किसान ने कहा, 'बागवानी ही हमारी रोजी-रोटी का मुख्य जरिया है, और इस तरह की मौसमी घटनाए हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी होती हैं. हमें उम्मीद थी कि इस साल फसल अच्छी होगी, लेकिन इस ओलावृष्टि ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.' उन्होंने सरकार से अपील की, 'हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वह मौके पर जाकर नुकसान का जायजा ले और प्रभावित बागवानों को उचित मुआवजा दे.'

'बागवानों के नुकसान के चलते आर्थिक मदद मुहैया करवाएं'

मौसम के इस अचानक और अनिश्चित बदलाव ने इस इलाके के किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. किसान पहले से ही मौसम की अनिश्चितताओं और खेती में लगने वाली लागत (इनपुट कॉस्ट) के लगातार बढ़ने से जूझ रहे हैं. बागवानी क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी कहना है कि फूलों को नुकसान पहुंचने से फलों का बनना काफी हद तक कम हो जाता है.

ऐसे में, अगर बाद में मौसम ठीक भी हो जाए, तब भी फसल का पूरी तरह से ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है. इस बीच, बागवानों ने प्रशासन और बागवानी विभाग से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों का तुरंत सर्वे करवाएं और बागवानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाएं.