कश्मीर के एक अस्पताल में मचा हंगामा, मरीज को धक्का देने पर डॉक्टर गिरफ्तार, क्या है मामला?

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार उप-जिला अस्पताल में तैनात एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने परामर्श के दौरान एक मरीज को धक्का दिया. इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है और स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया है.

स्थानीय लोगों ने डॉक्टर के व्यवहार को अनुचित और अस्वीकार्य बताया है. अधिकारियों के अनुसार, यह मामला तब प्रकाश में आया जब ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (BMO) करनाह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कुपवाड़ा को एक औपचारिक पत्र लिखा, जिसमें डॉक्टर के खिलाफ बार-बार की गई शिकायतों का जिक्र किया गया था.

धक्का-मुक्की मामले में डॉक्टर की सख्त आलोचना

पत्र में कहा गया है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ आधिकारिक आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे और मरीजों के प्रति उनका व्यवहार लगातार असभ्य रहा है. BMO ने पत्र में कहा कि मरीजों के साथ डॉक्टर का व्यवहार अशिष्ट रहा है.

कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, उन्होंने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया है और अब उनकी हरकतें लोगों में गंभीर चिंता पैदा कर रही हैं. अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा है कि कथित धक्का-मुक्की की घटना परामर्श कक्ष के अंदर हुई, जिससे मरीजों के तीमारदारों में तुरंत गुस्सा भड़क गया.

स्थानीय लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

मामला बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया. तंगधार के स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की.

एक बुजुर्ग स्थानीय निवासी ने कहा कि एक सरकारी अस्पताल को राहत देने वाला स्थान माना जाता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जनता का विश्वास तोड़ता है. अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए. इस बीच, कुपवाड़ा के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच की जाएगी और सेवा नियमों और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.