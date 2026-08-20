कश्मीर: सेब किसानों पर मौसम की मार, इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार को घेरा

जम्मू-कश्मीर में इस बार बदलते मौसम ने सेब किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खराब मौसम से बर्बाद हो रही फसल को लेकर PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अनंतनाग की जाबलीपोरा फ्रूट मंडी में प्रदर्शन कर प्रभावित किसानों के लिए मार्केट इंटरवेंशन, फसल बीमा और मुआवजे की मांग की. किसानों का कहना है कि गर्म और सूखी सर्दी के बाद गर्मियों में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने बागों को भारी नुकसान पहुंचाया है.

कटाई से पहले ही 300 से 400 करोड़ का नुकसान

फल व्यापारियों और किसानों के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, सेब की कटाई शुरू होने से पहले ही करीब 300 से 400 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. मौसम की मार का असर इतना ज्यादा है कि घाटी में बाजार तक पहुंचने के लिए तैयार सेब की मात्रा में करीब 36 फीसदी की गिरावट आई है.

कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण पेड़ों पर लगे सेब जमीन पर गिर गए. जो फल बच गए हैं, उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है. ऐसे में किसान मजबूरी में कम कीमत पर फल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम खेती में लगी लागत का कुछ हिस्सा वापस मिल सके.

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पुलवामा के किसान समीर चौहान ने कहा, "हमारे इलाके में पहले बारिश आई, फिर आंधी और ओलावृष्टि हुई, जिस से 90% तक फसल को नुक़सान हुआ. कटाई के लिए तैयार फल जमीन पर गिर गए, जो बेकार हो गए और उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल सकती है."

समय से पहले तोड़ रहे किसान, मंडियों में गिरे दाम

मौसम और ज्यादा खराब होने की आशंका के चलते किसान कई जगहों पर सेब की समय से पहले कटाई कर रहे हैं. इसका सीधा असर मंडियों में आने वाले फलों की कीमत पर पड़ा है. कम गुणवत्ता वाले और पेड़ से गिरे हुए सेब बड़ी संख्या में मंडियों में पहुंच रहे हैं.

एक किसान ने कहा, "मंडी में ऐसे फल ज़्यादा आ रहे हैं जो हवा और बारिश के कारण पेड़ से गिर गए थे. मौसम के कारण और नुकसान के डर से किसान समय से पहले ही फल तोड़ने लगे हैं, जिससे कीमतें गिर गई हैं."

दक्षिण कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान

फल उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर इस बार मौसम की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. कुलगाम में स्थानीय स्तर पर करीब 90 फीसदी तक फसल खराब होने का अनुमान है.

सेब उत्पादन के बड़े केंद्र शोपियां में लगातार हुई ओलावृष्टि से करीब 80 से 85 फीसदी फसल को नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है. पुलवामा में खड़ी फसल को करीब 55 फीसदी नुकसान हुआ है, जबकि अनंतनाग में यह नुकसान करीब 35 फीसदी बताया जा रहा है. यह नुकसान ऐसे समय हुआ है जब दक्षिण और मध्य कश्मीर में सेब की करीब 50 फीसदी फसल की कटाई का समय होता है.

NH-44 बंद होने से बढ़ रही किसानों की परेशानी

बागों में नुकसान के अलावा फल कारोबारियों की एक और बड़ी चिंता जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी NH-44 को लेकर है. बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हाईवे बार-बार बंद हो रहा है.

सेब से लदे ट्रक कई-कई दिनों तक रास्ते में फंसे रहते हैं. जल्दी खराब होने वाले फल लंबे समय तक ट्रकों में पड़े रहने से खराब होने लगते हैं. इसका मतलब यह है कि जो अच्छे सेब बागों में खराब मौसम से बच गए, उनके मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब होने का खतरा बना हुआ है.

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कश्मीर का सेब उद्योग सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है. यह जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है. सेब उद्योग का अनुमानित सालाना कारोबार करीब 10,000 से 13,000 करोड़ रुपये है और यह J&K की क्षेत्रीय GDP में करीब 8 फीसदी योगदान देता है.

बीमा और सरकारी मदद को लेकर सवाल

फल एसोसिएशन ने सरकार के सामने फसल बीमा और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लेकर चिंता जताई है. किसानों का कहना है कि उन्होंने कीटनाशक, खाद और मजदूरी पर बड़ी रकम खर्च की थी. कई किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के जरिए कर्ज लेकर बाग तैयार किए थे.

अब फसल खराब होने के बाद उनके सामने कर्ज चुकाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते मदद नहीं की तो कई बागवान गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं.

इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार से की मदद की मांग

इसी संकट को लेकर PDP की इल्तिजा मुफ्ती ने 19 अगस्त को अनंतनाग की जाबलीपोरा फ्रूट मंडी में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने सरकार से पेड़ों पर बची फसल को बचाने के लिए मार्केट इंटरवेंशन और मौसम की मार झेल चुके किसानों के लिए फसल बीमा और मुआवजे की मांग की.

इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, "जब भी मौसम की वजह से फलों के कारोबार पर बुरा असर पड़ता है, तो J&K सरकार को किसानों की मदद के लिए सब्सिडी, लोन माफ़ी और दूसरे फायदे देने चाहिए, क्योंकि बागवानी J&K की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है."

किसान और स्थानीय संगठन भी केंद्र सरकार से KCC लोन माफ करने, सीधे आर्थिक मुआवजा देने और नई फसल लगाने के लिए सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं.

किसानों के सामने अब नई फसल की चिंता

किसान ताबिश नबी ने कहा, "हमने कर्ज लेकर दवाई लाई, सेब के बाग को तैयार किया और अब फसल के पकने का इंतजार कर रहे थे. अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लागत का खर्च भी पूरा नहीं होगा. इसलिए सरकार को आगे आकर न सिर्फ लोन माफ करने होंगे, बल्कि नई फसल लगाने के लिए भी सब्सिडी देनी चाहिए.

दरअसल, किसानों की परेशानी सिर्फ इस साल की फसल तक सीमित नहीं है. अगर नुकसान बड़ा रहता है तो अगले सीजन के लिए खाद, दवाइयां, मजदूरी और बाग की देखभाल का खर्च जुटाना भी मुश्किल हो सकता है.

सरकार कर रही नुकसान का आकलन

जम्मू-कश्मीर सरकार और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी दक्षिण कश्मीर के प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. अधिकारियों की कोशिश है कि बागों को हुए नुकसान का सही आकलन किया जाए, ताकि उसके आधार पर राहत दी जा सके.

हालांकि किसानों की चिंता यह है कि खराब हो चुकी फसल को अब वापस नहीं लाया जा सकता. कश्मीर में इस बार मौसम ने जिस तरह करवट बदली है, उसने सेब के पूरे कारोबार को मुश्किल में डाल दिया है.

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