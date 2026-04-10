कारगिल के हीरो 'लद्दाख के शेर' कर्नल सोनम वांगचुक का निधन, लेह में पड़ा दिल का दौरा

1999 के कारगिल युद्ध (Kargil War) में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले भारतीय सेना के महान योद्धा कर्नल सोनम वांगचुक (MVC) का शुक्रवार (10 अप्रैल) सुबह लेह (लद्दाख) में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. 61 वर्षीय कर्नल वांगचुक को उनके अप्रतिम शौर्य के कारण "लद्दाख का शेर" (Lion of Ladakh) कहा जाता था. उनके निधन से पूरे देश और भारतीय सेना में शोक की लहर है.

भारतीय सेना के पूर्व कमांडर कर्नल वाई.के. जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर इस दुखद खबर की जानकारी दी. उन्होंने भारी मन से पोस्ट करते हुए लिखा, "कर्नल सोनम वांगचुक, MVC के अचानक निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने अंतिम सांस ली. इस वीर सैनिक को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि. महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल वांगचुक कारगिल युद्ध के सच्चे नायक थे. उनका समर्पण, बहादुरी और निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रखी जाएगी."

Very sad to learn about the sudden demise of Col Sonam Wangchuk, MVC, who breathed his last early morning today due to a heart attack.

My deepest homage to the brave soldier !

Col Wangchuk, a recipient of the Maha Vir Chakra, was a true hero of the Kargil War. His dedication,… pic.twitter.com/gxU4Lh3Qvc — Y K Joshi (@YkJoshi5) April 10, 2026

बिना आर्टिलरी के किया था हमला

कर्नल वांगचुक लद्दाख स्काउट्स (Ladakh Scouts) के एक बेहद सम्मानित ऑफिसर थे. एक युवा मेजर के तौर पर उन्होंने लद्दाख स्काउट्स (इंडस विंग) की टुकड़ियों का नेतृत्व किया था.

30 मई 1999 को कारगिल संघर्ष के दौरान उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए 'चोरबत ला' की बर्फीली ऊंचाइयों को बिना किसी आर्टिलरी सपोर्ट के पार किया था. यह कारगिल युद्ध में भारत के लिए शुरुआती और सबसे अहम सफलताओं में से एक थी.

28 मई से 30 मई 1999 के बीच मेजर सोनम वांगचुक ने अपने सैनिकों के साथ दुश्मन के कब्ज़े वाली ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट पर अचानक हमला बोल दिया और 6 पाकिस्तानी घुसपैठियों/सैनिकों को मौत के घाट उतारकर उस पोस्ट पर तिरंगा फहराया था.

महावीर चक्र और उनके नाम पर पोस्ट

उनकी इसी बेमिसाल बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार 'महावीर चक्र' (Maha Vir Chakra) से सम्मानित किया था. उनकी बहादुरी को চিরकाल तक याद रखने के लिए इस सेक्टर में दो सैन्य चौकियों (पोस्ट) का नाम उनके नाम पर 'सोनम 1' और 'सोनम 2' रखा गया है.

शुरुआती जीवन और सैन्य सफर

27 जनवरी 1964 को जन्मे कर्नल वांगचुक का जीवन बचपन से ही अनुशासन से भरा था. उनके पिता 14वें दलाई लामा के सिक्योरिटी ऑफिसर थे. कर्नल वांगचुक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और देश सेवा का जज्बा लिए 4 सितंबर 1987 को भारतीय सेना की 'असम रेजिमेंट' में शामिल हुए थे. आज देश ने अपना एक सच्चा नायक खो दिया है, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे.