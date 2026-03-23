जम्मू यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. जानकारी के मुताबिक, DAC (डिपार्टमेंटल अकादमिक कमेटी) ने सिलेबस से मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े विषयों को हटाने की सिफारिश की है. इस सिफारिश पर अंतिम फैसला 24 मार्च को होने वाली बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में लिया जाएगा.

बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के ‘माइनॉरिटीज एंड द नेशन’ पेपर के तहत जिन्ना के राजनीतिक विचार पढ़ाए जाते थे. अब इन टॉपिक्स को हटाने की सिफारिश के बाद अकादमिक और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है.

इस मुद्दे पर छात्र संगठन ABVP ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और इन विषयों को हटाने की मांग उठाई. संगठन का कहना है कि सिलेबस में ऐसे विषयों की जरूरत नहीं है, जो विवाद पैदा करते हैं.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस सिफारिश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "जिन्ना से ही नहीं, सर सैयद अहमद से भी. सर सैयद अहमद से ही नहीं, अल्लामा इकबाल से भी. और यह सवाल कौन उठा रहा है? एबीवीपी के लोग विरोध कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, संघ को बताना चाहिए कि सर सैयद अहमद को वे क्या मानते हैं. भारतीय जनता पार्टी और संघ को यह भी बताना चाहिए कि अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, बाद में पाकिस्तान चले गए वे कौन हैं? संघ को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने जिन्ना को अपने शीर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में क्यों शामिल किया है, जो संघ के कार्यालय में लिखा हुआ है."

भाजपा फिजूल मुद्दे उठा रही

सुरेंद्र राजपूत ने आगे कहा, "ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों के लोग अक्सर फिजूल के मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बात न हो सके. आज की तारीख में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए. बाकी मुद्दे वे खुद सुलझा लेंगे."

अब इस पूरे मामले में सभी की नजर 24 मार्च को होने वाली बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक पर टिकी है, जहां तय होगा कि ये विषय सिलेबस में रहेंगे या हटाए जाएंगे.