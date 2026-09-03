जम्मू के पॉश इलाके का ट्रांसफार्मर ही ले उड़े चोर, पुलिस पर उठे सवाल

जम्मू के एक पॉश इलाके में चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने अब शहर की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. शहर के रूपनगर इलाके में चोर अंधेरे में एक मोहल्ले का मुख्य ट्रांसफार्मर लेकर गायब हो गए. मामला जम्मू के जानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले रूप नगर इलाके का है. यहां पर रात के अंधेरे में पूरे चोर मोहल्ले को बिजली सप्लाई करने वाले मुख्य ट्रांसफार्मर को ही ले उड़े.

इस घटना को अंजाम देने से पहले इलाके में बिजली गुल हो गई और लोगों ने इसे सामान्य बिजली कटौती समझकर कोई ध्यान नहीं दिया. लेकिन जब रात भर बिजली नहीं आई और सुबह लोगों ने देखा तो उनके होश उड़ गए, जहां उन्हें मोहल्ले के मुख्य ट्रांसफार्मर ही गायब मिला.

देर रात बिजली गुल को लोगों ने माना सामान्य पावर कट

इलाके में रहने वाले लोगों ने एबीपी न्यूज को बताया कि देर रात जब इलाके की बिजली गुल हुई, तो लोगों ने इसे सामान्य पावर कट समझा. 'जम्मू शहर में इन दोनों अघोषित बिजली कटौती होती ही रहती है और जब रात को बिजली गुल हुई तो हमने भी इसे एक सामान्य बिजली कट समझा. लेकिन जब सुबह तक बिजली नहीं आई तो लोग अपने घरों से बाहर आए और देखा कि मोहल्ले का मुख्य ट्रांसफार्मर ही गायब है'.

इस घटना के तुरंत बाद मोहल्ले के लोगों ने बिजली विभाग को सूचित किया और इलाके के लाइनमैन को भी इस बात सूचना दे दी गई. लाइनमैन जब मौके पर पहुंचा और उसने पूरी पड़ताल की तो उसे यह पता लगा कि इस ट्रांसफार्मर में कोई खराबी नहीं आई है बल्कि उसे कोई चोरी करके ले गया है.

J&K में ULC की कश्मीरी पंडितों को ऑनलाइन धमकी, आवासों पर सुरक्षा बढ़ी

ट्रांसफार्मर की चोरी पर लोगों ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

'मोहल्ले के मुख्य ट्रांसफार्मर की चोरी का मामला तुरंत पुलिस को बताया गया और पुलिस मौके पर जाकर छानबीन में जुट गई है'. वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि रूपनगर एक घनी आबादी का इलाका है और यहां मुख्य सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर को अगर चोर उड़ा कर ले गए तो यह शहर की पुलिस और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. वहीं पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रहीं है.

BJP को मदद, NC पर कार्रवाई! उमर अब्दुल्ला का पुलिस पर बड़ा आरोप