जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत बनी कश्मीर की नई लाइफलाइन! 10 दिन में 44 हजार यात्रियों ने किया सफर
Jammu Kashmir News In Hindi: शुरुआती दस दिनों में ही इस ट्रेन सेवा ने दोनों दिशाओं में कुल 44 हजार 727 यात्रियों को यात्रा कराई है. इसने जम्मू और कश्मीर की जीवनरेखा के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है.
जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत कश्मीर के लिए नई लाइफलाइन बन गई है. इसके शुरू होने के बाद 10 दिन में 44 हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है. शुरुआत के महज दस दिनों के भीतर ही इस ट्रेन सेवा ने दोनों दिशाओं में कुल 44 हजार 727 यात्रियों को यात्रा कराई है. इसने जम्मू और कश्मीर की जीवनरेखा के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है.
वहीं अपनी शुरुआत के पहले ही हफ्ते में इस ट्रेन सेवा ने 28 हजार 762 यात्रियों को सेवा दी थी. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को ऐतिहासिक 272-किमी लंबे उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लिंक का उद्घाटन किया, तो वह एक ऐसा पल था जिसने महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदल दिया और जब 30 अप्रैल 2026 को 20 कोच वाली जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, तो वह एक सपना सच होने जैसा पल था.
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हफ्ते में छह दिन चलती हैं ट्रेनें
इस कॉरिडोर पर चलने वाली वंदे भारत सेवाओं की दो जोड़ी ट्रेनें हफ्ते में छह दिन चलती हैं. मंगलवार और बुधवार को बारी-बारी से छोड़कर और लगातार इस ज्यादा मांग वाले रूट पर अपनी सेवाएं देती हैं. जिससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों सभी को आने-जाने की सुविधा मिलती है.
एक हफ्ते में इतने यात्रियों को दी सेवा
वंदे भारत सेवाओं की दो जोड़ी ट्रेनें अब 266-किमी लंबे इस कॉरिडोर पर चलती हैं. इन्होंने 3 मई को 4,977 यात्रियों को, 8 मई को 4,955 यात्रियों को, 9 मई को 5,284 यात्रियों को, 10 मई को 5,657 यात्रियों को और 11 मई को 5,024 यात्रियों को यात्रा कराई. जो ट्रेन पहले 8 कोच के साथ पूरी तरह भरकर चलती थी. वह अब 20 कोच होने के बावजूद लगभग पूरी क्षमता से चल रही है.
यह इस बात को साफ तौर पर दिखाता है कि इस कॉरिडोर पर यात्रा की बहुत ज्यादा मांग ने उपलब्ध सीटों की संख्या को कितनी तेजी से पीछे छोड़ दिया है. सप्ताहांत (वीकेंड) पर मांग में सबसे तेज उछाल देखने को मिला है, जिसमें अकेले शनिवार और रविवार को ही लगभग 11,000 यात्रियों ने यात्रा की.
अकेले रविवार (10 मई) को ही सीटों के भरे होने का प्रतिशत (ऑक्यूपेंसी) 98.21% रहा. यह एक ऐसा आंकड़ा है जो सीधे तौर पर उस पर्यटन क्षमता की ओर इशारा करता है, जिसे यह कॉरिडोर अब धीरे-धीरे सामने ला रहा है.
तीर्थयात्रियों से लेकर व्यापारियों तक सभी के लिए एक ट्रेन
ये आंकड़े सिर्फ यात्रियों की संख्या से जुड़े आंकड़ों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं. जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा करने वाले तीर्थयात्री, छात्र, सरकारी अधिकारी और व्यापारी सभी पहली बार बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी कर पा रहे हैं. जो पर्यटक कभी घाटी की यात्रा को चुनौतीपूर्ण पाते थे, वे अब वंदे भारत ट्रेन की आरामदायक सीट से चेनाब और अंजी पुलों की इंजीनियरिंग की अद्भुत कृतियों का आनंद ले सकते हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ट्रेन -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी चलने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे यह हिमपात और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के कई दिनों तक अवरुद्ध रहने पर भी एक भरोसेमंद और हर मौसम में चलने वाला मार्ग बन जाती है.
एक किफायती यात्रा साबित हुई
वंदे भारत इस मार्ग पर सबसे किफायती विकल्प भी है. भोजन सहित चेयर कार का टिकट उसी यात्रा के लिए बजट एयरलाइन द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का एक अंश है, जबकि सबसे सस्ती एकतरफा उड़ान भी काफी महंगी होती है. शेयरिंग कैब की प्रति सीट कीमत अधिक है और निजी टैक्सी की कीमत तो कई गुना अधिक है और राजमार्ग अवरोधों से सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं है.
जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ती; यह आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक से होकर ले जाती है. जम्मू के ऊबड़-खाबड़ भूभाग से लेकर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले चेनाब और अंजी पुलों तक, हिमालय की चट्टानों को काटकर बनाई गई सुरंगों से होते हुए कश्मीर की धूप से जगमगाती घाटियों तक, इस यात्रा का हर किलोमीटर अपने आप में एक अनूठा अनुभव है.
यात्रा का किराया अपने परिचालन लागत से कम रखा
भारतीय रेलवे ने इस असाधारण यात्रा का किराया अपने परिचालन लागत से कम रखा है, यह एक सोच-समझकर लिया गया निर्णय है ताकि इस तरह की गुणवत्तापूर्ण यात्रा हर यात्री की पहुंच में रहे. धरती पर स्वर्ग अब कोई विशेषाधिकार नहीं है; यह सिर्फ एक ट्रेन टिकट की दूरी पर है. इस बेहद खास मार्ग की यात्रा का मौका न चूकें.
कश्मीर के स्वर्णिम मौसम के लिए बिल्कुल सही समय
वंदे भारत सेवा का विस्तार ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ हुआ है. यही वह मौसम है जब कश्मीर वास्तव में धरती पर स्वर्ग कहलाने का हकदार होता है. जब घाटियां खिल उठती हैं, डल झील जगमगा उठती है और पहलगाम और गुलमर्ग के मैदान देश भर से यात्रियों को आकर्षित करते हैं, तो इस सेवा का समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था.
अब पर्यटक जम्मू तवी से ट्रेन पकड़कर पांच घंटे से भी कम समय में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, जो अन्य सभी विकल्पों की तुलना में तेज, सस्ता और अधिक भरोसेमंद है. आने वाले व्यस्त पर्यटन महीनों में यात्रियों की संख्या पहले से ही प्रभावशाली आंकड़ों से कहीं अधिक बढ़ने की उम्मीद है और भारतीय रेलवे इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार है. जम्मू तवी-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल यात्रियों को, बल्कि एक अधिक जुड़े हुए और समृद्ध जम्मू-कश्मीर के वादे को भी अपने साथ ले जा रही है.
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Source: IOCL