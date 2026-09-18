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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कार से बरामद हुए थैली भरकर सोने के सिक्के! पुलिस ने क्या बताया?

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कार से बरामद हुए थैली भरकर सोने के सिक्के! पुलिस ने क्या बताया?

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर हाईवे पर एक कार से थैली भरकर सोने के सिक्के बरामद होने की खबर सामने आई है. मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें एक महिला भी शामिल है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Sep 2026 07:48 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर हाईवे पर एक कार से थैली भरकर सोने के सिक्के बरामद होने की खबर सामने आई है. 500 से अधिक सोने के सिक्कों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक महिला भी शामिल है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 500 से अधिक सोने के सिक्के बरामद किए गए. सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के मीरबाजार इलाके में मध्य प्रदेश पंजीकरण वाली एक गाड़ी की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने उसमें से 500-600 सोने के सिक्के बरामद किए. 

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गाड़ी को जब्त कर मीरबाजार पुलिस चौकी लाया गया

जब्त किए गए सिक्कों का वजन और मूल्य अभी ज्ञात नहीं है. सूत्रों ने बताया कि काजीगुंड से श्रीनगर की ओर जा रही गाड़ी को जब्त कर मीरबाजार पुलिस चौकी ले जाया गया. सूत्रों ने बताया कि गाड़ी में सवार एक महिला समेत तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है. आगे की पूछताछ और जांच जारी है.

मामले में पुलिस ने किया ये खुलासा

बता दें कि पहले 500 सोने के सिक्के बरामद होने की खबर सामने आई थी कि लेकिन बाद पुलिस ने जांच के बाद इस बात का नकार दिया. पुलिस ने बताया कि यह सभी सिक्के सोने के नहीं बल्कि चांदी के हैं. एसएसपी कुलगाम ने बताया कि सोने के सिक्कों को कोई जानकारी नहीं है. उनके अनुसार यह सभी सिक्के तांबे के बताए जा रहे हैं.

इसके साथ ही वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह ग्राहकों को तांबे के सिक्कों को सोने के सिक्कों के रूप में बेचने के रैकेट का हिस्सा था. हो सकता है कि यह किसी रैकेट के जरिए साजिश के तौर पर चलाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच में जुट गई है. 

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Published at : 18 Sep 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
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