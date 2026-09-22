जम्मू: महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल, ससुराल में तोड़फोड़ के बाद आंगन में जलाई चिता

जम्मू के आर एस पुरा सेक्टर के गांव में सोमवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से नाराज गुस्सा है लोगों ने उसके ससुराल में तोड़फोड़ की और फिर मृतक महिला की चिता ससुराल के आंगन में ही जला दी. जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गयी.



आरएसपुरा सेक्टर के गांव सई सरदारी में 38 वर्षीय सुषमा देवी का शव उसके ससुराल में फंदे से लटकता हुआ मिला था. इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक महिला के मायके वाले और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया. इस दौरान पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया.

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बुलडोजर चलाने की मांग

घटना से गुस्साए लोगों ने दिनभर आरएस पुरा सईं रोड को जाम किया और लगातार प्रदर्शन किया. इन लोगों की मांग थी कि जिस घर में सुषमा की मौत हुई है उसे घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उन्होंने प्रशासन के सामने मृतक महिला का संस्कार इस घर में करने की मांग रखी. दिन भर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे.

दहेज़ प्रताड़ना का आरोप

परिजनों और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही सुषमा देवी का पति और उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि सुषमा की हत्या करने के बाद उसके शव को फंदे से लटकाया गया है.ये पूरी तरह हत्या है, ससुराली जनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है.

इस दौरान मौजूद पुलिस ने लोगों को समझा-बुझा कर काबू किया. लेकिन भीड़ कार्रवाई की मांग पर डटी रही. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया. हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

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