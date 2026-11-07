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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीरः देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियां UNESCO में रजिस्टर्ड

जम्मू-कश्मीरः देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियां UNESCO में रजिस्टर्ड

कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 07 Nov 2026 12:21 PM (IST)
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कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यों में से एक को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजतरंगिणी' की पांडुलिपियों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है.

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने जकार्ता में आयोजित 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' (MOWCAP) के 11वें सत्र में लिए गए इस निर्णय की घोषणा की. इसके साथ ही, भारत के महाकाव्य 'महाभारत' और शासन-कला व राज्य-संचालन पर आधारित ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' भी इस सूची में शामिल हैं. अब इस सूची में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या छह हो गई है.

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संस्कृति मंत्रालय के 'प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो' ने गुरुवार को 'X' (ट्विटर) पर यूनेस्को प्रमाणपत्रों की तस्वीरें साझा करते हुए इस जानकारी को सार्वजनिक किया. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) ने बताया कि यह निर्णय इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' के 11वें सत्र में लिया गया. इन तीनों कृतियों के लिए नामांकन दस्तावेज (नॉमिनेशन डोजियर) तैयार करने में IGNCA ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

12वीं शताब्दी का ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी

12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित 'राजतरंगिणी' कश्मीर का एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें वहां के शासकों, राजनीतिक घटनाक्रमों और समाज का विवरण मिलता है. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 1148 ईस्वी में कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखी गई 'राजतरंगिणी' (जिसका अर्थ है 'राजाओं की नदी') को प्रारंभिक कश्मीरी इतिहास और शासन-व्यवस्था का एक आधारभूत और व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है. यह भारत का सबसे पुराना लिखित ऐतिहासिक वृत्तांत है.

यह पांडुलिपि श्रीनगर के SPS लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स स्थित 'ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी' में सुरक्षित है. इसके नामांकन दस्तावेज को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) का समर्थन प्राप्त था. महाभारत भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, जबकि कौटिल्य द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' शासन, प्रशासन, अर्थशास्त्र और राज्य-कला (स्टेटक्राफ्ट) से संबंधित है.

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जाहिर की खुशी

इस वैश्विक मान्यता की व्यापक सराहना करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'X' (ट्विटर) पर अपनी खुशी जाहिर की. मनोज सिन्हा ने लिखा, "जम्मू-कश्मीर और पूरे देश के लिए यह गर्व का क्षण है! कल्हण की 'राजतरंगिणी', 'महाभारत' और 'अर्थशास्त्र' को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है." उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि केंद्र शासित प्रदेश की समृद्ध बौद्धिक विरासत का एक शानदार सम्मान है.

सीएम अब्दुल्ला ने दी जम्मू कश्मीर के लोगों को दी बधाई

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को हार्दिक बधाई दी. उमर ने इस सम्मान को क्षेत्र की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता बताया. उन्होंने कहा कि ये अनमोल पांडुलिपियां कश्मीर की प्राचीन परंपराओं का एक अमूल्य खजाना हैं. साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस क्षेत्र की दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है.

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Published at : 07 Nov 2026 12:21 PM (IST)
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